블리자드 '하스스톤', 전장 시즌 12 시작…신규 시스템 '시간왜곡' 도입

블리자드 엔터테인먼트는 전략 카드 게임 '하스스톤'의 전장 시즌 12 '시간의 가장자리에 있는 선술집'을 업데이트했다고 3일 밝혔다.

이번 시즌에는 신규 시스템 '시간왜곡의 선술집'이 적용됐다. 매 게임 두 번 등장하는 노즈도르무의 선술집은 그때마다 5장의 특별한 카드를 제시해 새로운 전략 요소를 제공한다.

신규 전장 영웅으로는 '무르도즈노'와 '크로미'가 합류했다. 무르도즈노는 8턴에 시간왜곡의 선술집에 한 번 더 입장할 수 있는 능력을, 크로미는 선술집을 주문 카드로만 채우는 능력을 보유하고 있다.

보상의 길도 개편됐다. 시즌 패스를 구매하면 게임 시작 시 추가 영웅 선택지 2개가 제공되며, 진행도에 따라 신규 전설 타격 효과, 영웅 스킨 13종, 신규 바텐더 등을 획득할 수 있다. 상위 단계인 '시즌 패스+' 이용자에게는 게임당 1회의 영웅 새로고침 기회가 추가된다.

이와 함께 '월드 오브 워크래프트(WoW)'의 하우징 시스템 도입을 기념하는 '거주구에 어서 오세요' 이벤트가 오는 4일부터 11일까지 진행된다. 퀘스트 완료 시 특별 카드를 지급하며, WoW 차기 확장팩 '한밤'에서 하우징 업적을 달성하면 하스스톤 카드 뒷면을 해제할 수 있는 연계 혜택도 제공된다.