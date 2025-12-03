블리자드 '하스스톤', 전장 시즌 12 시작…신규 시스템 '시간왜곡' 도입

신규 영웅 '무르도즈노'·'크로미' 추가…보상의 길 개편 및 와우 하우징 이벤트 진행

2025/12/03

정진성 기자

블리자드 엔터테인먼트는 전략 카드 게임 '하스스톤'의 전장 시즌 12 '시간의 가장자리에 있는 선술집'을 업데이트했다고 3일 밝혔다.

이번 시즌에는 신규 시스템 '시간왜곡의 선술집'이 적용됐다. 매 게임 두 번 등장하는 노즈도르무의 선술집은 그때마다 5장의 특별한 카드를 제시해 새로운 전략 요소를 제공한다.

신규 전장 영웅으로는 '무르도즈노'와 '크로미'가 합류했다. 무르도즈노는 8턴에 시간왜곡의 선술집에 한 번 더 입장할 수 있는 능력을, 크로미는 선술집을 주문 카드로만 채우는 능력을 보유하고 있다.

보상의 길도 개편됐다. 시즌 패스를 구매하면 게임 시작 시 추가 영웅 선택지 2개가 제공되며, 진행도에 따라 신규 전설 타격 효과, 영웅 스킨 13종, 신규 바텐더 등을 획득할 수 있다. 상위 단계인 '시즌 패스+' 이용자에게는 게임당 1회의 영웅 새로고침 기회가 추가된다.

이와 함께 '월드 오브 워크래프트(WoW)'의 하우징 시스템 도입을 기념하는 '거주구에 어서 오세요' 이벤트가 오는 4일부터 11일까지 진행된다. 퀘스트 완료 시 특별 카드를 지급하며, WoW 차기 확장팩 '한밤'에서 하우징 업적을 달성하면 하스스톤 카드 뒷면을 해제할 수 있는 연계 혜택도 제공된다.

정진성 기자
기자의 다른 기사 보기
