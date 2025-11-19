블리자드 '오버워치2', 45번째 영웅 '벤데타' 공개

블리자드 엔터테인먼트는 '오버워치2'의 45번째 신규 영웅 '벤데타'를 공개했다고 19일 밝혔다.

블리자드는 오버워치 공식 유튜브 채널에 신규 트레일러를 게시하고 벤데타의 배경 이야기를 소개했다. 벤데타는 이탈리아 출신의 영웅으로, 유산을 빼앗기고 버림받은 뒤 콜로세오 투기장에서 활약하며 '라 루파(La Lupa, 늑대)'라는 별명을 얻은 전설적인 투사다.

공개된 설정에 따르면 벤데타의 과거는 초대 오버워치와 탈론 간의 갈등, 그리고 그녀의 잃어버린 유산과 직접적으로 연결되어 있다. 투기장 밖에서는 이미 그녀의 과거에 대한 소문이 퍼져 있다는 설정이다.

오버워치2 벤데타.

벤데타는 투기장의 정예 투사로서 무자비하고 정밀한 공격을 펼치는 것이 특징이다. 벤데타의 구체적인 기술과 운용 방법을 담은 게임플레이 트레일러는 추후 공개될 예정이다.