블리자드 '하스스톤', 신규 확장팩 '시간의 길 너머로' 출시

블리자드 엔터테인먼트는 전략 카드 게임 '하스스톤'의 신규 확장팩 '시간의 길 너머로'를 출시했다고 5일 밝혔다.
이번 확장팩은 신규 키워드 '설화'와 '되돌리기', 전설 시간군주 노즈도르무를 포함한 145종의 신규 카드로 구성된다.
'설화'는 과거, 미래, 대체 시간대의 워크래프트 영웅들을 사용하는 키워드다. 이 영웅 카드들은 덱에 자동으로 추가되는 특별 전설 카드를 포함한다. 순찰대 사령관 실바나스는 알레리아, 베리사와 함께 등장하며, '내일의 겔빈'은 성기사 카드와 연계되는 2개의 전설 오라를 가져온다.
신규 키워드 '되돌리기'는 무작위 효과가 있는 카드를 다시 사용하여 다른 결과를 시도할 수 있게 한다.
확장팩 출시를 기념해 오는 11월 26일까지 이벤트가 진행된다. 이용자는 '키린 토 켈투자드', '비둘기 조련사 메디브', '폭풍인도자 마그니' 영웅 스킨 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 또한 '시간의 길 너머로' 팩 6개, '운고로의 잃어버린 도시' 팩 3개, '에메랄드의 꿈 속으로' 팩 2개, '끝없는 어둠' 팩 1개, '페가수스의 해' 팩 3개가 지급된다. 선택하지 않은 2종의 스킨은 이벤트 종료 후 상점에서 구매할 수 있다.
이와 함께 11월 26일부터 12월 4일까지 '상인의 특가 정리' 이벤트가 열린다. 과거 출시됐던 희귀 꾸미기 아이템들이 다시 판매될 예정이다.