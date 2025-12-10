블리자드, 오버워치2 20시즌 시작…신규 영웅 '벤데타' 합류

블리자드 엔터테인먼트는 10일 팀 기반 슈팅 게임 '오버워치2'의 20시즌 '벤데타(Vendetta)' 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

이번 시즌에는 신규 영웅 '벤데타'가 정식 합류했다. 탈론 소속의 벤데타는 검을 주무기로 사용하며, 돌진과 도약 기술을 활용해 순식간에 적과의 거리를 좁히는 기동성 중심의 전투 스타일을 선보인다.

겨울 시즌을 맞아 '환상의 겨울나라' 이벤트도 내년 1월 8일까지 진행된다. 이용자들은 사물로 변신해 숨거나 이를 찾아내는 '꼭꼭 숨어라' 모드를 즐길 수 있다. 이벤트 기간 중 도전 과제를 완료하면 '얼어붙은 악마 정크랫', '산타요정 트레이서', '산타클로스 토르비욘' 등 다양한 한정 스킨을 획득할 수 있다.

관련기사

오버워치2 시즌20 '벤데타' 시작.

경쟁 콘텐츠인 '스타디움' 모드도 개편됐다. 둠피스트와 우양이 새로운 영웅으로 합류했으며, 리워크된 캐서디도 사용할 수 있게 됐다. 또한 최상위 이용자를 위한 '상위 500위 단계' 등급이 신설됐으며, 시즌 시작과 함께 등급 시스템이 초기화되어 새로운 승급 경쟁이 펼쳐진다.

이 외에도 '캡슐 기관포 오리사' 신화 무기 스킨과 '신성한 무법자 캐서디' 신화 스킨이 출시됐으며, 배틀넷(Battle.net) 내 선물하기 기능이 추가되는 등 편의성 업데이트도 함께 이뤄졌다.