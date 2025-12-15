드리미, 전국 하이마트서 AS 확대 제공

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 사후 서비스(A/S) '니어바이' 네트워크를 대폭 확대한다고 15일 밝혔다.

드리미는 앞서 지난 9월 니어바이 서비스를 개시하며 공식 수입원 코오롱글로벌을 통해 정식 판매된 모든 로봇청소기를 대상으로 A/S 서비스를 제공해왔다.

이번 확장으로 롯데하이마트, SK네트웍스서비스와 3사간 협의를 통해 기존 로봇청소기 중심이었던 서비스 범위를 넓혀 제품군을 전반적으로 확대하고 오프라인 A/S망을 강화한다.

드리미 '니어바이' 서비스 (사진=드리미)

구매처나 제품 종류에 관계없이 모든 정식 판매 제품을 전국 롯데하이마트 지점에서 수리 접수를 할 수 있다. 헤어 제품과 같은 소형 가전부터 물걸레청소기, 스틱청소기 등 음식물처리기를 제외한 전 제품 접수를 지원한다.

또한 코오롱글로벌 외에도 드리미 네이버스토어, 플래그십 스토어 등 정식 판매 채널에서 유통된 제품까지 수리 서비스를 제공한다.

드리미 제품 수리 서비스를 담당하는 코오롱글로벌 서비스센터는 전국 29개, SK네트웍스서비스 서비스센터는 28개로 총 57개의 공식 A/S 인프라를 구축하고 있다. 여기에 전국 롯데하이마트 310여 개 접점까지 더해졌다.

드리미 관계자는 "소비자들이 제품 종류에 상관없이 가장 가까운 곳에서 편리하게 A/S를 이용할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 접근성과 품질 두 측면에서 지속적인 서비스 혁신을 통해 신뢰를 높여가겠다"고 말했다.