드리미, 11월 '빅 프로모션'…최대 51% 할인

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 네이버·지마켓·11번가 등 3대 메인 온라인 채널에서 '빅 프로모션'을 진행한다고 3일 밝혔다.

오는 11일까지 진행되는 이번 행사는 네이버 '넾다세일'을 시작으로 지마켓 '빅스마일데이'와 11번가 '그랜드십일절'로 이어지는 온라인 대규모 릴레이 프로모션이다.

드리미의 대표 로봇청소기인 ▲매트릭스 10 울트라 ▲아쿠아 10 울트라 롤러 ▲X50s 프로 울트라를 비롯해 ▲음식물처리기 리보 등 스테디셀러 제품을 포함했다.

드리미 11월 '빅 프로모션' (사진=드리미)

5일까지는 지마켓에서 드리미 제품을 최대 51% 할인 판매한다. 11번가 그랜드십일절 행사 기간 중 최대 48% 할인 및 악세사리 키트를 추가 증정한다.

이번 프로모션을 통해 로봇청소기를 구매한 고객은 120만원 상당 경품을 증정하는 드리미 '파업선언' 프로모션 캠페인에도 참여할 수 있다.

매주 5명을 추첨해 TV, 해외여행 항공권, 특급호텔 숙박권, 안마의자 등 휴식 관련 다양한 경품을 고객이 직접 선택해 받을 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

드리미 관계자는 "접근성이 높은 3대 메인 온라인 채널에서프로모션을 진행하게 됐다"라며 "고객 체감 만족도를 최우선으로 준비한 만큼 많은 분들이 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

한편 드리미 파업선언 프로모션은 오는 11월 30일까지 참여할 수 있다. 캠페인 관련 자세한 내용은 드리미 공식 웹사이트에서 확인 가능하다.