"NCT드림이 만든 따뜻한 드림숲"...IPX 드리미즈 팝업 가보니

팝업 매장에 들어서자마자 앙증맞은 드리미즈 캐릭터들이 시즈니(NCT 팬덤)를 반겼다. NCT드림 노래가 매장에서 흘러나오면서 굿즈를 담는 시즈니들의 어깨를 들썩이게 했고, 숲속 컨셉 매장에 전시돼 있는 인형을 들어 사진을 찍는 모습도 여럿 보였다.

NCT드림과 IPX가 함께 선보인 공식 협업 캐릭터 드리미즈 팝업스토어가 글로벌 K-팝 팬덤의 성지로 불리는 케이팝스퀘어 홍대점에 문을 열었다. 팝업은 사전 예약을 시작한 지 10분만에 마감될 정도로 시작 전부터 뜨거운 관심을 입증했다.

19일 현장을 찾은 팬들은 특히 대형 드리미즈 인형을 가장 인기 있는 아이템으로 꼽았다. 매장 밖에서 만난 한 중국인 팬은 “큰 인형은 꼭 소장하고 싶었다”며 구매한 분홍색 뀨핑 인형을 보여줬다. 서울에 사는 또 다른 팬은 “팝업 예약하기 힘들었다"며 "팝업 공간이 아기자기하게 꾸며져 있어 귀여웠다"고 말했다.

드리미즈 드림 포레스트 팝업(사진=지디넷코리아)

이번 팝업은 ‘드리미즈 합창단이 노래하는 드림숲’을 테마로 했다. 드림숲은 멤버들의 꿈속에 존재하는 신비로운 세계로, 합창단의 노랫소리에 맞춰 꽃과 나무가 자라는 따뜻한 세계관을 담았다. 팬들은 드리미즈와 함께 기념사진을 남길 수 있는 포토존, 아티스트에게 직접 손편지를 쓰는 메일링 존 등 체험형 공간을 즐길 수 있다.

드리미즈 드림 포레스트 팝업(사진=지디넷코리아)

팝업에서 판매되는 상품 역시 다양하다. 플러시(봉제 인형), 키링, 뱃지, 파우치, 에코백, 티셔츠 등 소장 가치를 높인 굿즈가 준비돼 팬들의 구매 열기를 더했다. 팬들은 NCT드림 멤버들이 캐릭터 설정에 직접 참여했다는 점을 가장 마음에 들어했다. 굿즈는 1인당 2개까지 구매 가능하며, 랜덤포토카드는 최대 7개까지 구매할 할 수 있다.

드리미즈 드림 포레스트 팝업(사진=지디넷코리아)

IPX는 이번 드리미즈 팝업을 시작으로 일본·미국·중국·태국 등 해외 K-팝 특화 매장에서도 글로벌 팬들을 만날 예정이다.

드리미즈 팝업은 오는 28일까지 케이팝스퀘어 홍대점과 부산 신세계 센텀시티 K-POP 그라운드에서 동시에 운영된다. 21일까지는 사전 예약자만 방문할 수 있고, 그 이후에는 현장 대기 시스템에서 예약한 후 이용할 수 있다.

드리미즈 드림 포레스트 팝업(사진=지디넷코리아)

IPX 관계자는 “케이팝스퀘어 홍대점은 아티스트 세계관과 팬덤이 교류하는 차별화된 공간”이라며, “이번 팝업을 통해 팬들이 드리미즈 캐릭터와 세계관을 통해 아티스트와 연결되는 특별한 경험을 할 수 있기를 바라며, 앞으로도 IPX는 국내외 K-POP 팬덤을 위한 글로벌 IP 비즈니스를 선도해 나가겠다”라고 말했다.