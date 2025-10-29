11번가, ‘2025 그랜드십일절’ 실시…1천만 개 상품 대상

11번가는 내달 1일부터 11일까지 연중 최대 쇼핑축제 ‘2025 그랜드십일절’을 열고 7천여 판매자가 1천만 개 이상의 상품을 할인가로 선보인다고 29일 밝혔다.

이번 ‘그랜드십일절’에서 11번가는 브랜드사들과 협업을 통해 온라인 최저가 수준으로 상품을 공수했다. ‘로보락’의 2025년 스마트 프리미엄 라인 중 하나인 ‘Q레보 L’을 53% 할인한 50만원대에, ‘드리미’의 2025년 모델 ‘X40 Ultra’를 82만원대에 한정 판매한다. ‘LG OLED evo TV’(42인치, 89만원대), 삼성 그랑데AI 세탁기·건조기 세트(21kg+17kg)도 한정 수량으로 준비했다.

e쿠폰도 최대 50% 할인가에 만나볼 수 있다. ‘웨이브 12개월 이용권’은 행사 기간 내내 41% 할인한 7만7천원(스탠다드 요금제)에, ‘파리바게뜨 실키롤케익’은 1일 단 하루 21% 할인한 1만980원에 판매한다.

(사진=11번가)

특정 시간대에 초특가 할인율을 앞세우는 ‘딜 상품’들도 준비했다. 내달 1일부터 10일까지 하루 4번(오전 11시, 오후 3시·7시·11시), 11일에는 자정부터 오후 11시까지 매 시각 실시하는 ‘타임딜’은 총 1천800여 개 상품을 확보했다. ▲괌 닛코 에어텔 4~6일(3일 오전 11시, 29만원대부터) ▲브라운 전기면도기 시리즈9 PRO(3일 오후 11시, 단독 사은품 증정, 20만원대) ▲까사미아 캄포 구스 30 슬림 4인 소파(3일 오후 11시) ▲LG 올 뉴 스타일러 오브제컬렉션(4일 오후 7시, 99만원대) 등 카테고리별로 할인 상품을 선보인다.

단 하루동안 이슈라이징 브랜드 1곳의 인기 상품들을 할인 판매하는 ‘원데이빅딜’은 11일간 매일 오픈한다. 이번 ‘원데이빅딜’에는 ▲호텔·리조트 브랜드 반얀그룹의 ‘카시아 속초’(1일) ▲지난 7월 연 최신 5성급 호텔 ‘신라모노그램 강릉’(10일)과 같은 신규 입점한 프리미엄 호텔을 포함해 ▲동북아 최초의 복합리조트 ‘파라디이스시티’(4일)가 참여한다.

이외에도 ▲다이슨(3일) ▲이니스프리(6일) ▲한샘(7일) 등 국내외 정상급 브랜드들이 참여해 특별 사은품과 포인트 적립 등 다양한 추가 혜택을 제공한다.

11번가의 마이크로 타임 커머스 ‘10분러시’와 ‘60분러시’도 평소보다 두 배 규모를 확대해 매일 오전 10시와 오후 6시 두 차례에 걸쳐 각 10개씩 초특가 상품들을 공개한다. 매일 오후 9시부터 밤 12시까지 치킨·피자·햄버거 등의 외식 e쿠폰을 매일 2개씩 최대 55% 할인 판매하는 ‘심야배달’을 새롭게 실시한다. 같은 시간대 신선식품·간편식 등 인기 마트 상품 5개를 온라인 최저가 수준으로 판매하는 ‘심야마트’를 운영하는 등 이색 딜 기획전을 진행한다.

11번가의 라이브 커머스 플랫폼 ‘라이브(LIVE)11’은 총 1천500만 원 상당의 11페이 포인트를 경품으로 내걸었다. 1일 자정 ‘그랜드십일절 오프닝쇼’로 축제의 포문을 열고 행사기간 총 90회에 걸친 라이브 방송을 진행한다. 로보락·드리미 등 로봇청소기 브랜드(16회)와 LG전자(9회) 등 고객 수요가 높은 디지털 제품들을 집중 편성했다.

‘2025 그랜드십일절’에서는 멤버십 고객들을 위한 새로운 딜 기획전도 대거 선보인다. 11번가의 무료 멤버십 ‘11번가플러스’ 회원 전용 ‘패밀리딜’ 100여 개를 포함해, 최근 3개월간 구매이력이 없는 ‘11번가플러스’ 회원을 대상으로 파리바게뜨, 배스킨라빈스 등 e쿠폰을 500원에 판매하는 ‘웰컴백 500원딜’을 준비했다.

T멤버십 고객 대상 ‘브랜드딜’도 매일 진행한다. ▲아워홈(2일) ▲더페이스샵(5일) ▲불스원(6일) 등 총 10개 인기 브랜드의 상품을 할인 판매하며, 최대 3천원 할인 혜택과 함께 11페이 포인트 11% 적립 혜택까지 제공한다.

11번가는 ▲상품을 지인에게 추천(링크 공유)하고 구매가 이뤄지면 추천한 고객에게 구매금액의 3%(최대 5천원)을 11 페이 머니로 지급하는 ‘머니백’ ▲5개 미션별로 최대 1만 11페이 포인트를 지급하는 ‘미션 어드벤처’ ▲상품 검색 시 매일 11페이 포인트를 제공하는 ‘검색하고 포인트 받기’ 등 다양한 참여 행사도 11일간 운영한다.

관련기사

아울러, ‘3천원 릴레이 할인쿠폰’(3만원 이상 구매 시)을 행사기간 3차례에 걸쳐 제공한다. 여기에 11페이 포인트 추가 적립 혜택을 더해 3차 쿠폰까지 사용 시 총 5천포인트를 오는 11일에 지급한다. ‘그랜드십일절’ 엠블럼 부착 상품 대상 ‘2천원 장바구니 할인쿠폰’(2만원 이상 구매 시)도 매일 ID당 1장씩 제공한다.

박현수 11번가 사장은 “차별화된 상품 경쟁력과 혜택을 확보해 올해도 11일간의 쇼핑 축제를 준비했다”고 말했다.