드리미, 집안일 '파업선언' 프로모션 캠페인

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 휴식이 필요한 현대인들을 위해 '파업선언' 프로모션 캠페인을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인에는 근로활동으로 지친 고객들이 집안일을 파업하고 쉴 수 있도록 로봇청소기가 가사 노동을 대신해 여가와 일상의 여유를 선물하겠다는 메시지를 담았다.

드리미 '파업선언' 프로모션 캠페인 (사진=드리미)

드리미는 이번 캠페인을 통해 가사노동 파업을 선언하고 바쁜 일상 속에서 쉴 틈 없는 현대인들에게 '잠시 멈춤' 시간을 제안한다. 단순히 청소 부담을 덜어주는 가전이 아닌, 삶의 질을 높여주는 생활 파트너로서의 브랜드 가치를 전달하고자 했다.

이날부터 2주간 공식 웹사이트를 통해 캠페인에 참여할 수 있다. 관심 고객 등록을 마친 고객 중 매주 20명을 추첨해 호텔숙박권, 뷔페 이용권, 마사지·스파 이용권, 항공권 등 휴식과 관련된 경품을 제공한다. 당첨 고객이 경품을 선택할 수 있다.

29일 네이버 '넾다세일'을 시작으로 진행될 G마켓 '빅스마일데이', 11번가 '그랜드십일절', 알리익스프레스 '블랙프라이데이' 등 빅 온라인 프로모션에서 드리미 로봇청소기를 구매한 고객 중 매주 5명을 추첨해 TV, 해외여행 항공권, 특급호텔 상품권, 안마의자 등 희망하는 경품을 직접 선택할 수 있는 혜택도 제공한다.

드리미 관계자는 "로봇청소기가 개인 여가시간을 중요시하는 고객들에게 가사 노동에 들이는 시간을 벌어주는 필수 가전으로 자리 잡고 있다"라고 말했다.