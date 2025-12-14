카카오게임즈 '패스오브엑자일2', 새 확장팩'최후의 드루이드' 출시

카카오게임즈(대표 한상우)는 13일 그라인딩 기어 게임즈(총괄 디렉터 조나단 로저스, Jonathan Rogers)가 개발한 액션슬래시 PC 온라인 게임 ‘패스 오브 엑자일 2’의 신규 확장팩 ‘최후의 드루이드’를 출시했다.

이번 확장팩에서는 ▲하이브리드 클래스 ‘드루이드’ ▲리그 콘텐츠 ‘바알의 운명’ ▲육성 및 포인트샵 이벤트 ▲보조젬 추가 및 시스템 개편 등 다양한 업데이트가 진행된다.

이번에 추가된 ‘드루이드’는 마법 주문과 3종의 동물(곰, 늑대, 와이번) 변신을 활용해 전투하는 하이브리드 클래스다. 인간 상태에서는 마법 주문을 사용하며, 전투 상황에 따라 힘을 축적해 강력한 일격을 구사하는 ‘곰’, 빠르고 민첩하게 냉기 공격을 가하는 ‘늑대’, 공중에서 비행하며 불길을 내뿜는 ‘와이번’으로 변신하는 등 다방면에서 뛰어난 능력을 발휘한다.

이와 함께 ‘드루이드’의 전직 클래스 ‘샤먼’과 ‘오라클’을 추가한다. ‘샤먼’은 주문을 강화하거나 원소의 힘을 사용하며, ‘오라클’은 선견지명의 힘을 연마해 적의 움직임을 예측하는 등 신비로운 능력을 자랑한다고 회사 측은 설명했다.

신규 리그 콘텐츠 ‘바알의 운명’도 선보인다. 이번 스토리는 고대 제국 바알을 멸망시키려 했던 여왕 앗지리를 저지하기 위해 사원을 탐사하고 과거 바알 문명으로 향한다는 내용을 담고 있다. 이용자는 직접 사원의 구조를 변형, 난이도를 조절해 플레이할 수 있으며 고유 아이템을 비롯한 특별 제작 보상을 얻을 수 있다.

이 외에도 30개의 신규 보조젬을 추가하고, 직전 리그에서 선보인 심연 리그 콘텐츠를 고정 콘텐츠로 편입한다.

한편, 카카오게임즈는 ‘패스 오브 엑자일 2’를 플레이한 이용자를 대상으로 다양한 이벤트를 진행한다.

먼저 28일까지 ‘드루이드’ 육성 이벤트를 진행, 상위 랭킹을 기록한 이용자에게 게이밍 모니터, 마우스를 비롯한 ‘패스 오브 엑자일 2’ 관련 경품을 증정한다. 또 새해 1월 20일까지 PC방에서 게임을 플레이한 이용자를 대상으로 포인트를 제공, 각종 게이밍 기어와 게임 굿즈 경품에 응모할 수 있는 포인트샵 이벤트도 오픈했다.

여기에 오는 16일 오전 4시까지 ‘패스 오브 엑자일 2’ 무료 주말 플레이 이벤트를 진행한다. ‘최후의 드루이드’를 포함한 얼리 액세스에서 제공되는 모든 콘텐츠를 이용할 수 있으며, 이벤트 기간 동안 특정 미션 달성 시 투구, 허리 부착물 등 인게임 치장 아이템을 무료로 제공한다.