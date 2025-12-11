그라비티 게임 테크, 신작 '라그나로크 어비스' 동남아 CBT 시작

그라비티의 태국 지사 그라비티 게임 테크(GGT)는 오픈월드 MMO 액션 RPG 신작 '라그나로크 어비스'의 동남아시아 지역 비공개 베타 테스트(CBT)를 시작했다고 11일 밝혔다.

이번 CBT는 지난 10일부터 오는 18일까지 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등 동남아시아 5개 지역을 대상으로 진행된다. 이용자들은 공식 홈페이지와 각 지역 구글플레이, 애플 앱스토어(테스트플라이트)를 통해 PC와 모바일 플랫폼에서 참여할 수 있다.

'라그나로크 어비스'는 장르적 특성에 맞춰 오픈 월드로 구현된 광활한 심리스 필드를 제공한다. 낮과 밤의 시간 변화와 비, 눈, 모래폭풍 등 역동적인 기상 효과를 적용해 현장감을 높인 것이 특징이다. 또한 세밀한 캐릭터 커스터마이징과 함께 스킬 트리, 카드, 펫 등을 조합해 자신만의 전투 스타일을 구성할 수 있다.

관련기사

그라비티, 라그나로크 어비스 동남아 CBT 실시.

GGT는 테스트 기간 레벨 업 이벤트와 웹사이트 미션 수행 이벤트를 진행하며, 정식 출시 전까지 사전 예약도 접수한다.

이재진 GGT 최고운영책임자(COO)는 "원작의 감성에 최신 트렌드를 접목해 기존 유저와 신규 유저를 잇는 게임이 될 것"이라며 "첫 CBT인 만큼 이용자들의 다양한 의견을 기대한다"고 전했다.