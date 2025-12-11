웹젠 썬 리미티드, '뉴에디션'으로 변경…신규 클래스 '팔라딘' 추가

웹젠은 PC MMORPG '썬 리미티드(S.U.N: Limited)'의 게임명을 '썬 뉴에디션(S.U.N: New Edition)'으로 변경하고 대규모 업데이트를 적용했다고 11일 밝혔다.

'썬 뉴에디션'은 웹젠의 장수 IP인 '썬'의 새로운 타이틀이다. 2007년 출시된 이 게임은 대대적인 시스템 변화가 있을 때마다 부제와 BI를 교체하며 서비스를 이어왔다.

이번 개편과 함께 신규 클래스 '팔라딘'이 추가됐다. 랜스를 주무기로 사용하는 여성 성기사 캐릭터로, 강력한 스킬을 활용해 적을 한곳에 모아 섬멸하거나 후방에서 아군을 보호하는 역할을 수행한다.

콘텐츠 확장도 이뤄졌다. 신규 지역 '망각의 고원'과 미션 '용서받지 못한 자'가 업데이트됐으며, 이에 따라 캐릭터 육성 상한선이 기존보다 높은 210레벨로 상향됐다.

그래픽과 편의성 부분도 대폭 개선됐다. 배경 및 이펙트 엔진 업그레이드를 통해 시각적 퀄리티를 높였으며, 라이트맵 기능 추가로 배경 표현의 깊이를 더했다. 또한 이용자 편의를 위해 자동 전투 기능과 인벤토리 아이템 자동 합치기 기능 등이 새롭게 도입됐다.

웹젠은 향후 게임 UI를 지속적으로 개선하고, 이용자 간 대전 및 협동 요소를 보강한 신규 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다.