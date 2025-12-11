크래프톤, 스팀서 '배급사 할인' 진행…신작 'PUBG: 블랙버짓' 등 공개

크래프톤은 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에서 진행하는 ‘스팀 배급사 할인’에 참여해 인기 타이틀 할인 및 출시 예정작 정보를 공개한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 크래프톤 본사와 산하 크리에이티브 스튜디오들이 함께 참여하는 대규모 할인 캠페인이다.

특히 올해 크래프톤 퍼블리싱 라인업에 합류한 리듬 액션 게임 ‘하이파이러시’는 40% 할인이 적용되며, 서바이벌 호러 게임 ‘칼리스토 프로토콜’은 역대 최저가인 85% 할인된 가격에 제공된다. 이 외에도 액션, 슈터, RPG 등 다양한 장르의 PC 타이틀을 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

관련기사

크래프톤, 스팀에서 ‘배급사 할인’ 및 출시 예정작 공개.

크래프톤은 이번 행사 페이지를 통해 신작 정보도 공개했다. 올해 출시된 ‘미메시스’와 ‘마이 리틀 퍼피’를 비롯해 개발 중인 주요 신작 ‘PUBG: 블랙버짓’, ‘어센드투제로’, ‘라이벌즈 호버 리그’ 등의 정보를 확인할 수 있다.

신작 테스트 일정도 소개됐다. ‘PUBG: 블랙버짓’은 현재 클로즈드 알파 테스트를 진행 중이며, ‘어센드투제로’는 오는 28일 오후 5시까지 오픈 플레이 테스트를 운영한다. ‘어센드투제로’ 테스트는 별도의 승인 절차 없이 스팀에서 무료로 다운로드해 참여할 수 있다.