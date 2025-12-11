세일즈포스, '에이전트포스 360' 전면 개방… "AI 기술을 수익으로"

세일즈포스가 인공지능(AI) 에이전트 개발 플랫폼을 앞세워 AI 비즈니스 생태계 확장에 나섰다.

세일즈포스는 지난 10일 미국 뉴욕서 열린 ‘에이전트포스 월드투어 뉴욕’에서 차세대 AI 플랫폼 '에이전트포스 360' 전면 개방했다고 11일 밝혔다. 이번 발표는 제조, 유통, 금융 등 다양한 산업군의 전문가와 개발자가 세일즈포스 플랫폼을 활용해 자체 AI 에이전트를 개발하고 이를 비즈니스 모델로 확장할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의의가 있다.

이번 조치로 기업과 개인 개발자는 복잡한 기술 인프라를 구축할 필요 없이 자신의 아이디어와 산업 전문성에 기반한 AI 에이전트를 손쉽게 개발할 수 있다. 세일즈포스는 보안과 규제 준수, 확장성 등 기존 기업들이 에이전트 상용화 과정에서 겪던 기술적 장벽을 해소하는 데 주력했다.

개발된 에이전트와 애플리케이션은 세일즈포스 전용 앱 장터인 '앱익스체인지'를 통해 판매가 가능하다. 노코드·로우코드 도구와 500여 개의 사전 구축 기능을 제공해 개발 속도를 높였으며, IT 자원 설정을 자동화하는 기능도 지원해 실질적인 부가가치 창출을 돕는다.

데이터 신뢰성을 높이기 위한 기술적 통합도 이뤄졌다. 이날 세일즈포스는 최근 인수한 인포매티카의 메타데이터 관리 역량과 뮬소프트의 통합 기술을 결합한 '트러스티드 컨텍스트'를 공개했다.

이는 데이터 복사나 이동 없이 실시간으로 정보를 연결하는 제로 카피 기술을 기반으로 작동한다. AI 에이전트가 기업 내 모든 데이터와 운영 신호를 실시간으로 이해하고 추론함으로써 업무 수행의 정확도와 맥락 이해도를 획기적으로 높였다.

실제 현장 도입 사례도 소개됐다. 미국 디브라이대는 에이전트포스 360을 도입해 학생 등록 절차를 자동화함으로써 상담가들이 진로 코칭 등 고부가가치 업무에 집중하도록 했다. 또 미국 교통부는 방대한 교통 데이터를 분석해 실시간 안전 경보를 생성하고 보조금 신청 검토 과정을 자동화하는 데 이 기술을 활용 중이다.

박세진 세일즈포스코리아 대표는 "고객과 산업 전문가들은 보유한 데이터와 전문성을 AI 에이전트라는 비즈니스 자산으로 손쉽게 전환할 수 있게 됐다"고 밝혔다.