세일즈포스, 인포매티카 인수 완료…"데이터 역량 강화"

세일즈포스가 인포매티카 인수를 완료하며 데이터 통합 역량을 강화했다.

세일즈포스는 글로벌 클라우드 데이터 관리 기업 인포매티카 인수를 완료했으며 인공지능(AI)·데이터 플랫폼 전반에 인포매티카의 데이터 관리 기술을 통합한다고 27일 밝혔다.

이번 인수로 세일즈포스는 데이터 카탈로그, 통합, 거버넌스, 품질, 프라이버시 관리, 마스터데이터관리 등 엔터프라이즈급 데이터 역량을 플랫폼 전반에 반영할 방침이다. 기업 고객은 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 AI 에이전트를 운영하고, 적용 범위를 전사적으로 확장할 수 있는 기반을 갖출 수 있다.

세일즈포스 '드림포스 2025' 행사장에 설치된 인포매티카 부스.

세일즈포스는 자체 데이터 레이어인 '데이터 360'의 고도화도 추진한다. 데이터 투명성과 정확도를 높여 실시간 업무 활용성을 강화하고, 현업 부서의 데이터 접근성을 확대하는 것이 핵심이다.

또 뮬소프트의 API 통합·오케스트레이션 기능과 인포매티카의 데이터 통합 기술을 결합해 기업 내 시스템 전반의 유기적 연결성을 높인다. 이를 통해 AI 활용에 필요한 애플리케이션과 데이터 흐름을 하나의 구조로 통합하는 것이 목표다.

세일즈포스는 이번 인수를 통해 '에이전트포스 360' 경쟁력을 강화한다고 밝혔다. 고품질 데이터 기반에서 AI 에이전트의 분석, 추론, 의사결정 정확도가 높아지고, 태블로 사용자 역시 더 정교한 데이터 분석 환경을 확보할 방침이다.

또 기업 시스템 전반의 메타데이터를 통합해 '데이터 맥락'을 강화하는 전략도 병행한다. 이를 통해 더 고도화된 AI 경험을 제공하고, 복잡한 데이터 관계를 자동으로 이해하는 기능을 확대한다는 구상이다.

관련기사

아밋 왈리아 인포매티카 최고경영자(CEO)는 "세일즈포스와의 협력을 통해 데이터와 AI의 가치를 극대화할 수 있어 기쁘다"며 "전 세계 기업들은 애플리케이션, 데이터, AI 에이전트를 아우르는 단일 파트너를 통해 혁신과 성장을 가속화할 수 있을 것"이라고 말했다.

마크 베니오프 세일즈포스 회장 겸 CEO는 "성공적인 AI 활용의 전제조건은 무엇보다 데이터를 효과적으로 다루는 것"이라며 "데이터와 맥락은 에이전트포스를 움직이는 핵심 연료"라고 강조했다.