세일즈포스, '에이전트포스' 역량 강화…스핀들 AI 인수

세일즈포스가 인공지능(AI) 기반 에이전트 분석 역량 강화를 위해 기술 인수를 추진한다.

10일 미국 마테크에 따르면 세일즈포스는 스핀들의 '스핀들 AI' 인수 최종 계약 체결을 앞둔 것으로 전해졌다. 이번 인수를 통해 '에이전트포스 360'의 분석·예측 기능을 고도화하고 데이터 중심 의사결정을 가속할 전략이다.

스핀들 AI는 AI 에이전트와 머신러닝(ML)으로 비즈니스 시나리오를 자동 모델링하고 결과를 예측하는 에이전틱 분석 플랫폼이다.

마크 베니오프 세일즈포스 최고경영자(CEO)가 기조연설을 하고 있다. (사진=세일즈포스)

세일즈포스는 이번 기술 인수를 통해 '에이전트포스 360'의 에이전트 관측 가능성과 자기개선 기능을 강화할 방침이다. 이를 통해 맞춤형 에이전틱 분석과 투자수익률(ROI) 예측, 지속적 최적화 기능을 추가로 지원한다.

스핀들 AI 플랫폼은 가격 정책과 영업 전략, 고투마켓(GTM) 최적화 등 여러 시나리오 결과를 AI가 직접 시뮬레이션한다. 데이터가 방대하지만 인사이트를 얻기 어려운 기업들에게 실질적 해법을 제시한다는 평가다.

앞서 세일즈포스는 태블로 인수를 통해 데이터 분석 역량을 강화해왔다. 이번 스핀들 AI 인수로 AI 기반 분석 기술을 결합해 보다 고도화된 비즈니스 인사이트 플랫폼을 운영할 목표다.

마테크는 "향후 AI 에이전트 기반 분석 플랫폼은 비즈니스 전략 수립의 핵심 도구가 될 것"이라고 분석했다.