코엑스-KDX조직委, 치과 의료기기 산업 활성화 협약 체결

코엑스(대표 조상현)와 KDX조직위원회(위원장 허영구)는 치과 의료기기 산업 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

코엑스와 KDX조직위원회는 협약에 따라 ▲2026 국제치과종합전시회 및 학술대회(KDX) 공동 개최 ▲회원사 및 KDX 참가기업의 해외 시장 진출 협력 ▲국내외 치과 산업 시장 동향 정보 공유 등 다각적인 협력체계를 구축하기로 했다.

특히 11월부터 13일까지 코엑스 D홀에서 열리는‘KDX 2026’를 공동 추진함으로써 치과 산업의 글로벌 경쟁력 제고와 산업 기반 확충에 기여할 것으로 기대된다. 또 국내 치과 산업의 기술력과 치과 의료기기의 우수성을 해외에 알리기 위한 다양한 지원 프로그램도 함께 마련해 나갈 계획이다.

관련기사

조상현 코엑스 사장(오른쪽)과 허영구 KDX 조직위원장이 치과 의료기기 산업 활성화를 위한 업무 협약을 체결한 후 파이팅을 외치고 있다.

조상현 코엑스 사장은 “이번 협약을 계기로 KDX 2026의 성공적인 개최를 위해 지원을 강화하고, 국내 치과 산업의 해외 진출을 위한 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 밝혔다.

허영구 KDX조직위원장은 “치과 의료기기 산업계가 주최하는 국내 유일의 치과 전시회인 KDX가 코엑스와의 협력을 통해 한 단계 도약할 수 있는 기반을 마련했다”며 “해외 바이어 유치 확대와 국제 전시회로서의 위상을 강화하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.