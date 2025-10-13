한국클래식카협회·코엑스·한국車기자협회, 국내 첫 클래식카쇼 연다

한국자동차기자협회(KAJA)는 한국클래식카협회(KCCA), 코엑스와 13일 서울 삼성동 코엑스에서 대한민국 클래식카 문화 진흥을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

세 기관은 이번 협약을 통해 ▲클래식카 전시 및 문화행사 공동 기획과 운영 ▲국내외 네트워크 구축 및 교류 확대 ▲클래식카 보존·연구 및 자료 발굴을 통한 가치 확산 등 다방면의 협력사업을 추진하기로 했다.

이번 협약의 중심에 선 한국클래식카협회(KCCA)는 세계클래식카연맹(FIVA)의 공식 회원국으로 승인된 국내 유일 단체로, 국제적 네트워크를 기반으로 한 교류와 활동을 통해 한국 클래식카 문화 발전의 교두보를 마련해왔다. 협회는 전시, 보존, 복원과 다양한 교육·연구 프로그램을 통해 문화 저변 확대에 힘쓰고 있다.

한국클래식카협회(KCCA)

정재신 한국클래식카협회 회장은 "이번 업무협약을 계기로 클래식카에 대한 이해와 관심이 넓어지고, 상호간 연구 및 자료 공유를 통해 전시·보존·복원 등 다방면의 협력 프로그램이 만들어지기를 기대한다"고 밝혔다.

조상현 코엑스 대표는 "이번 협약이 한국의 클래식카 문화가 더욱 확산되고 고도화되는 계기가 되기를 바란다"며 "무역센터를 찾는 방문객들에게 역사적인 가치를 지닌 색다른 볼거리를 제공함은 물론, K 컬처의 다양성에도 기여할 것"이라고 전했다.

최대열 한국자동차기자협회 회장은 "이번 업무협약은 대한민국 클래식카 문화가 새로운 도약을 맞이하는 뜻깊은 출발점이 될 것"이라며 "클래식카는 자동차 산업의 역사와 기술, 시대정신을 담은 소중한 문화유산으로, 협회 역시 그 가치를 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

관련기사

최주식 한국클래식카협회 부회장 겸 한국자동차기자협회 고문은 "세계클래식카연맹 규정에 따르면 30년 이상 된 도로용 자동차를 클래식카로 분류한다"며 "다만 단순한 연식보다 그 속에 담긴 역사와 기술, 문화적 의미가 더 중요하다"고 설명했다. 이어 "팬데믹 이후 유럽 등지에서 미술 시장은 주춤했던 반면, 클래식카의 수집 가치는 오히려 높아지며 가격 상승세로 이어졌다"라고 덧붙였다.

한편 오는 10월 24일부터 26일까지 코엑스 야외 잔디광장에서는 본격적인 국내 첫 클래식카쇼가 열릴 예정이다. 이번 협약은 단순한 형식적 선언을 넘어, 한국 자동차 문화의 새로운 지평을 여는 실질적 성과로 이어질 것으로 기대를 모으고 있다.