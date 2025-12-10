최영철 SGA솔루션즈 대표, 과기정통부 장관 표창 수상

통합 IT 보안 전문기업 SGA솔루션즈(대표 최영철)는 지난 9일 개최된 '2025 정보보호산업인의 밤' 기념식에서 최영철 SGA솔루션즈 대표가 정보보호 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다.

정보보호산업 발전 유공 과학기술정보통신부 장관 표창은 정보보호의 중요성에 대한 사회적 공감대를 확산하고 국민 관심도를 높이기 위해 정보보호산업 발전 관련 유공자를 발굴해 포상한다.

최영철 SGA솔루션즈 대표(오른쪽)가 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관으로부터 정보보호 산업 발전 유공 과학기술정보통신부 장관 표창을 받은 모습. (사진=SGA솔루션즈)

최 대표는 ▲서버 보안 솔루션 ‘RedCastle’ ▲전자문서 기반 메일 서비스 ‘샵메일’ ▲Non-ActiveX 방식의 공인인증·전자서명 기능 제공 서비스 ‘트러스트 채널’을 개발하며 국내 보안기술 발전과 시장 혁신을 이끌었다는 평가는 받는다.

이와 함께 ‘제로트러스트 가이드라인 v1.0’과 ‘제로트러스트 가이드라인 v2.0’의 집필진으로 참여해 정책과 기술 표준 정립에 기여했다. 아울러 ‘국가 망 보안체계(N2SF) 구축 TFT’의 운영위원으로 참여해 국가 보안체계 고도화를 위한 차세대 보안 정책 수립 과정에도 참여했다.

관련기사

이런 최 대표의 리더십이 SGA솔루션즈에도 반영되면서 회사는 3년 연속 정부 주관 차세대 보안 패러다임 사업 주관사로 선정되기도 했다. 향후에도 SGA솔루션즈는 ‘SGA ZTA 오버레이’를 중심으로 N2SF, 자율보안체계, K-RMF 등 전 산업군의 보안 패러다임 전환에 선제적으로 대응할 계획이다.

최 대표는 "정보보호는 기술을 넘어 국가와 기업을 지키는 핵심이며, 이번 표창은 정보보호 산업에 대한 책임감을 더 크게 새기는 계기"라며 "SGA솔루션즈는 국내 산업 현장에 제로 트러스트 모델이 확산될 수 있도록 축적한 보안 기술과 경험을 바탕으로 고객별 최적의 차세대 보안 환경을 제시하는 시큐리티 파트너가 되겠다"고 전했다.