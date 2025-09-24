SGA솔루션즈, '국가 망 보안체계 시범 실증사업’ 주관사 선정

통합 IT보안 전문기업 SGA솔루션즈(대표 최영철)가 ‘국가·공공기관 대상 국가 망 보안체계 시범 실증사업’을 수주했다고 24일 밝혔다.

국가 망 보안체계(N²SF)는 업무 중요도에 따라 ▲기밀(Classified, C) ▲민감(Sensitive, S) ▲공개(Open, O)의 3개 등급으로 분류하고, 등급별 차등적인 보안 통제를 적용하는 보안 프레임워크다. N²SF는 신기술 확산과 디지털 업무환경 변화 속에 드러난 기존 망 분리 중심의 보안정책 한계를 보완하고, 획일적인 망 분리 정책 개선을 위해 지난해 9월부터 추진됐다.

이번 ‘국가·공공기관 대상 국가 망 보안체계 시범 실증사업’에는 ▲특허청 ▲국가과학기술연구회 ▲정보통신기획평가원 ▲국가보안기술연구소가 수요기관으로 참여한다. 공동수행업체는 ▲소프트캠프 ▲엔키화이트햇 ▲지니언스가 함께한다. SGA솔루션즈는 이번 실증사업을 통해 ▲사업 경험과 전문성을 기반으로 한 국가 망 보안체계 실증 완수 ▲국가•공공기관 대상 신 망 보안정책 적용 확산 ▲N²SF 적용 전략 마련을 목표로 한다.

최영철 SGA솔루션즈 대표.(지디넷코리아 DB사진)

또한, 이번 사업 수행을 통해 ▲빈틈없는 보안 체계 구축 ▲N²SF 구축 사례 확보와 정책 확산 ▲신기술의 안전한 활용을 통한 국가·공공기관 업무 효율화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

SGA솔루션즈 최영철 대표는 “‘국가·공공기관 대상 국가 망 보안체계 시범 실증사업’ 수주는 SGA솔루션즈의 기술력과 전문성을 공공부문에서 인정받은 의미있는 성과”라며 “이번 실증사업 수행 경험을 기반으로 차세대 보안 패러다임 전 영역에서 선도기업으로 자리매김할 것”이라고 전했다.

한편, SGA솔루션즈는 2021년 ‘언택트 시대의 기업망 보호를 위한 제로 트러스트 기반 접근제어 및 이상징후 분석기술 개발’ 사업을 시작으로 ▲2023년 제로 트러스트 보안 모델 실증사업 ▲2024년 제로 트러스트 도입 시범사업 ▲2025년 제로 트러스트 도입 시범사업을 잇따라 수행했다. 이를 통해 국내 최초로 3년 연속 제로 트러스트 사업 주관사에 선정되며, 차세대 보안 패러다임을 선도할 전문성과 기술력을 입증했다.