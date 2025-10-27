SGA솔루션즈, 엔드포인트 보안 자회사 ‘SGA EPS’ 합병

통합 IT보안 전문기업 SGA솔루션즈(대표 최영철)가 엔드포인트 보안 전문 자회사 ‘SGA EPS(에스지에이이피에스, 대표 강현모)’를 흡수 합병한다. 신주를 발행하지 않으며 합병 기일은 내년 1월 1일이다. 소규모합병 형태로 진행하며, 합병 비율은 1대 0의 무증자 합병이다. 무증자 방식으로 자본 희석 없이 자회사 통합이 가능해 재무 건전성을 유지할 수 있을 전망이다. SGA솔루션즈는 두 회사간 사업 역량을 통합해 시너지를 극대화하고, 제로 트러스트 시장에서의 주도권을 한층 강화할 계획이다.

‘SGA EPS(에스지에이이피에스)’는 엔드포인트 보안 전문 기업이다. 대표 솔루션은 ▲AI 기반 차세대 안티바이러스(백신) 솔루션 ‘VirusChaser 10™ AI’ ▲PC 보안 수준 진단 솔루션 ‘VirusChaser 내PC지키미’ ▲패치 관리 솔루션 ‘PatchChaser’가 있다.

SGA솔루션즈는 이번 합병을 통해 UEM(통합 엔드포인트 관리) 솔루션 기술력을 확보하고, AI 기반 엔드포인트 보안까지 솔루션 포트폴리오를 확대한다. 이를 통해 ▲UEM ▲PDP ▲PIP ▲ER ▲PEP 등 제로 트러스트 아키텍처 보안 환경 구축에 필수적인 통합 보안 포트폴리오를 확보하게 됐다.

SGA솔루션즈는 국내 보안업계에서 M&A를 활발하게 추진하는 기업이다. 지난 7월, 시스템 접근제어 전문 자회사 ‘SGN’에 이어 엔드포인트 보안 기업 ‘SGA EPS’까지 합병을 결정했다. 이는 차세대 보안 분야의 핵심 기술을 보유한 기업들을 적극적으로 합병, 국내 제로 트러스트 시장 선점 및 보안 생태계 주도에 박차를 가하는 전략이다.

관련기사

최영철 SGA솔루션즈 대표는 “이번 합병을 통해 서버, 엔드포인트, 클라우드, 시스템 접근제어 등 제로 트러스트 아키텍처 기반의 보안을 구축할 수 있는 전방위 보안 포트폴리오를 확보하게 됐다”며 “23년간 축적한 원천 기술력과 차세대 정부 보안 패러다임 과제의 주관사로서 수행 경험을 바탕으로 N2SF, 자율보안체계, K-RMF(Risk Management FRAMEwork) 등 변화하는 보안 패러다임을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 강조했다.

한편, SGA솔루션즈는 2002년 출범한 통합 IT보안 전문기업이다. 대표 솔루션은 서버보안 솔루션 ‘RedCastle’, 클라우드 보안 솔루션 ‘Aegis’, 국내 유일 Full-Stack 제로 트러스트 솔루션 ‘SGA ZTA’가 있다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원에서 주관하는 ‘제로 트러스트 사업’ 주관사로 3년 연속 선정됐다. ‘국가 망 보안체계 시범 실증 사업’도 수주하며 차세대 보안에 대한 전문성을 입증받았다.