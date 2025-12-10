AWS, 닛산 SDV 전환 지원…"개발 주기 단축"

아마존웹서비스(AWS)가 클라우드 기반 개발 플랫폼으로 닛산의 소프트웨어 정의 차량(SDV) 전환을 지원한다.

AWS는 '닛산 확장형 오픈 SW 플랫폼'을 구축했다고 10일 밝혔다. 이를 통해 닛산은 차량용 SW 개발 주기를 단축하고 글로벌 개발 조직의 협업 체계를 정비할 방침이다.

AWS는 닛산이 이 플랫폼을 통해 기존 수동 테스트를 자동화하며 테스트 실행 시간을 75% 줄였다고 설명했다. 또 전 세계 5천명 이상 개발자가 하나의 환경에서 동일한 도구와 리소스를 활용할 수 있는 구조를 마련했다.

아마존웹서비스(AWS)가 클라우드 기반 개발 플랫폼으로 닛산의 소프트웨어 정의 차량(SDV) 전환을 지원한다. (사진=AWS)

해당 플랫폼은 닛산이 2023년부터 AWS와 추진해 온 글로벌 엔지니어링 환경 현대화 전략의 핵심 성과로 평가받고 있다. SW 중심 차량 개발 트렌드를 반영해 아이디어 구현을 비롯한 품질 보증, 글로벌 협업을 신속하게 수행하는 기반을 갖춘 셈이다.

닛산은 SDV 개발 과정에서 AI 활용 비중을 계속 높여 왔다. 지난 9월 차세대 프로파일럿(ProPilot) 시스템의 주행 성능을 공개했다. 또 복잡한 도심 환경에서도 고도화된 운전자 보조 기능을 제공할 기술을 2027년 일본 양산 차량에 적용할 계획이다.

AWS는 이번 플랫폼이 연간 100여 개 국가에서 300만 대 이상 차량을 판매하는 글로벌 제조사의 경쟁력을 강화하는 기술적 토대가 될 것으로 보고 있다. 닛산은 변화하는 자동차 시장에서 소프트웨어 역량이 미래 성장의 핵심이라고 강조했다.

닛산 키즈마 스키모토 SW개발부 총괄매니저는 "우리는 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 통해 혁신적인 가치를 신속하게 고객에게 제공하며, 자동차 산업 변화를 이끌 전략을 추진하고 있다"며 "AI 기반 차세대 모빌리티 실현을 목표로 이번에 발표한 '닛산 확장형 오픈 소프트웨어 플랫폼'을 핵심 기반 기술로 제시했다"고 밝혔다.