종합 가전기업 코웨이는 '2025 연말 감사제'를 29일까지 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 코웨이 자사몰인 코웨이닷컴을 통해 진행되며 올해의 인기 제품을 렌탈하는 고객에게 렌탈료 반값 할인과 경품 증정을 비롯한 혜택을 제공한다.

대상 제품은 ▲아이콘 정수기2 ▲스퀘어핏 공기청정기 ▲룰루 스스로케어 비데 ▲비렉스 트리플체어 안마의자다. 행사 기간 동안 최대 12개월 렌탈료 반값이 적용된다.

코웨이 2025 연말 감사제 진행 (사진=코웨이)

해당 제품 렌탈 시 추첨을 통해 400명에게 '에르메스 오도렌지 베르테 바디 3종 세트'도 증정한다.

이 밖에도 정수기·청정기·비데·침대 제품군 등 다양한 제품을 대상으로 최대 1년 동안 렌탈료 반값 할인을 제공한다.

제품을 2대 이상 패키지로 렌탈하면 렌탈료 10% 할인과 함께 추첨을 통해 200명에게 20만원 상당 '로얄크래프톤 라미스 커트러리 4인 세트'를 준다.

이 외에도 월 최대 3만원까지 추가 청구 할인을 받을 수 있는 코웨이 제휴카드 혜택도 준비됐다.