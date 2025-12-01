셀 더마 뷰티 브랜드 리엔케이는 '코리아디자인어워드 2025' 인더스트리얼 디자인 부문 제품 대상을 수상했다고 1일 밝혔다.

코리아디자인어워드는 한 해 동안 발표된 국내 디자이너들의 작업 중 분야별 우수 작품을 선정해 시상하는 디자인 어워드다. 10개국 이상 국제 심사위원들이 혁신성, 심미성, 시장 경쟁력을 기준으로 출품작을 종합 평가한다.

대상작 '콜라겐 미드샷 앰플'은 앰플과 디바이스를 결합한 일체형 구조가 특징이다. 디바이스를 유연하게 결합한 설계, 충전 없이 바로 사용할 수 있는 구조, 휴대성을 높인 콤팩트한 사이즈로 디자인 혁신성을 인정받았다. 세포 과학 기반의 브랜드 특성을 시각화한 불규칙한 타원형 디자인을 적용해 제품의 심미성과 독창성을 강화했다.

리엔케이 코리아디자인어워드 2025 대상 수상작 '콜라겐 미드샷 앰플' (사진=리엔케이)

콜라겐 미드샷 앰플에는 리엔케이의 독자 원료 '리엔케이 콜라겐 셀 리액터'가 적용됐다. 식물세포배양추출물 120만셀과 저속노화 펩타이드 5종, 저분자 콜라겐을 함유해 탄력층 회복과 콜라겐 재건에 효과적이다. 특수 어플리케이터인 '셀 리액터'는 1초당 2천400샷의 초고속 미세자극을 통증 없이 전달해 빠른 흡수를 돕는다.

신제품은 론칭 당시 선론칭 물량이 하루 만에 전량 품절됐다. 최근 W컨셉 기획전에서도 뷰티·스킨케어 일간 랭킹 1위를 기록했다. 리엔케이는 지난 4월 브랜드 리뉴얼과 함께 더보이즈 주연을 새로운 브랜드 모델로 발탁하고, 다양한 온·오프라인 마케팅 활동을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다.

리엔케이 관계자는 "콜라겐 미드샷 앰플이 제품력뿐만 아니라 디자인 측면에서도 가치를 인정받아 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 세포 과학 기반의 기술력과 사용자 경험을 강화한 뷰티테크 제품을 지속 선보이겠다"고 말했다.

리엔케이는 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이의 코스메틱 자회사 힐러비의 뷰티 브랜드다. 힐러비 소속 브랜드로는 ▲영국 V&A 뮤지엄의 라이선스 화장품 브랜드 'V&A뷰티' ▲세포 과학 기반의 셀 더마 브랜드 '리엔케이' ▲한방 화장품 브랜드 '올빚' ▲프리미엄 건강기능식품 브랜드 '헬시그루'가 있다.