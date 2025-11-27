코웨이, '하이스트 브랜드' 환경가전 3관왕

종합 가전기업 코웨이는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 '2025 대한민국 하이스트 브랜드'에서 정수기, 공기청정기, 비데 3개 부문 1위에 선정됐다고 27일 밝혔다.

대한민국 하이스트 브랜드는 브랜드스탁과 연세대 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 평가 모델을 기반으로, 체계적인 브랜드 관리를 통해 우수한 경영 성과를 이룬 브랜드를 선정하는 제도다. 브랜드 선호도, 구입 가능성, 차별성, 트렌드 선도력, 가치 혁신성 등을 종합적으로 평가한다.

코웨이 아이콘 프로 정수기 (사진=코웨이)

이번 수상으로 코웨이는 ▲정수기 부문 19년 연속 ▲공기청정기 부문 9년 연속 ▲비데 부문 9년 연속 1위를 달성했다. 아이콘 정수기 시리즈와 히티브 온풍 공기청정기, 룰루 비데 시리즈 등 고객 라이프스타일을 고려한 제품을 지속적으로 선보이며 브랜드 경쟁력을 높여온 점이 수상의 배경이 됐다.

정수기 부문에서는 아이콘 프로 정수기가 좋은 평가를 받았다. 전면부 전체에 터치형 LCD 디스플레이를 적용해 직관적인 사용자 경험을 제공하는 것이 특징이다. 물 온도(5°C 단위)와 출수량(10mL 단위)을 세밀하게 조절할 수 있으며 영상·음성 안내를 통해 상세한 정보 제공과 시스템 제어가 가능하다.

공기청정기 부문에서는 히티브 온풍 공기청정기가 브랜드 가치를 높였다. 깨끗한 공기에 따뜻한 온풍 기능을 더한 제품으로, 고효율 세라믹 발열체를 탑재해 실내 온도를 약 5도 높이는 데에 단 4분가량 소요된다. 0.01μm(마이크로미터) 크기 극초미세먼지를 99.999% 제거한다.

룰루 슬리믹 비데는 디자인과 위생 기술력, 사용 편의성에서 우수성을 인정받았다. 83mm 두께로 도기 일체감을 높임과 동시에 더욱 편안한 착좌감을 제공한다. 전기분해 살균수로 유로부터 노즐, 도기까지 3단계에 걸쳐 99.9% 자동 살균하는 기능과 블루투스 연동으로 사용자 휴대전화를 자동 인식하는 맞춤 비데 기능 등이 주목받았다.

코웨이 관계자는 "고객 신뢰를 최우선 가치로 삼아 혁신 제품과 차별화된 서비스를 선보여온 노력이 오랜 기간 최고의 브랜드로 인정받는 결과로 이어졌다"라며 "앞으로도 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 제품 및 서비스 개발을 지속해 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.