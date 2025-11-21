코웨이 물빛소리 합창단, 초등생 대상 장애 인식 개선 캠페인

코웨이 물빛소리 합창단은 지난 19일 서울 중랑구 신현초등학교에서 지역사회와 함께하는 장애 인식 개선 캠페인을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 활동은 지난해 시작한 문화예술 기반의 장애 인식 개선 캠페인의 일환으로, 지역사회 어린이와 시민들에게 장애에 대한 올바른 이해와 공감의 문화를 확산하기 위해 기획됐다.

이날 행사에는 신현초등학교 재학생과 교직원 400여명이 참여했다. 물빛소리 합창단은 동요와 대중가요로 구성된 합창 공연을 통해 맑고 따뜻한 하모니를 선보였다.

코웨이 물빛소리 합창단이 지난 19일 신현초등학교에서 합창 공연 및 장애 인식 개선 교육을 진행했다. (사진=코웨이)

공연 사이에는 박화영 합창단원이 진행한 장애 공감 교육 프로그램이 이어졌다. 학생들은 시각장애인의 일상을 이해하고, 이동을 도울 때 필요한 올바른 안내 방법을 배우는 시간을 가졌다.

또한 점자유도블록의 종류와 역할 등 보행 환경 전반을 정확 익히며, 장애를 단순한 배려의 대상이 아닌 협력과 동행의 관점으로 바라보는 계기를 마련했다.

코웨이 관계자는 "물빛소리 합창단의 아름다운 음악을 통해 청소년들에게 장애에 대한 올바른 인식을 심어줄 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회 교육시설 및 공공기관과 협력해 사회적 가치 확산에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 지난 2022년 창단된 코웨이 물빛소리 합창단은 중증 시각장애인 단원으로 구성된 혼성 합창단이다. 문화예술을 통한 장애인 일자리 창출과 장애인 문화예술 저변 확대에 앞장서고 있다.