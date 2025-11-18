비렉스 트리플체어, 굿디자인 어워드 수상

종합 가전기업 코웨이는 비렉스 트리플체어가 '2025 굿디자인 어워드'에서 우수디자인(GD) 상품에 선정됐다고 18일 밝혔다.

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관해 1985년부터 매년 진행되는 국내 디자인 어워드다. 외관·기능·소재·경제성 등을 종합 심사해 우수한 상품과 서비스에 정부 인증 굿디자인(GD) 마크를 부여한다.

코웨이 비렉스 트리플체어 (사진=코웨이)

비렉스 트리플체어는 워크, 릴랙스, 마사지의 3가지 기능을 하나에 담은 다기능 체어다. 어느 공간에나 자연스럽게 조화되는 감각적인 디자인과 사용자 편의성을 높인 기능으로 심미성과 실용성을 모두 갖춘 제품이다.

부드러운 곡선 형태의 세련된 디자인과 ▲잉크 블랙 ▲와인 레드 ▲카멜 브라운 ▲다크 브라운 ▲토프 베이지 총 5가지의 색감이 특징이다. 일본 '굿디자인 어워드 2025', 독일 '레드닷 디자인 어워드 2025', 'iF 디자인 어워드 2024'에서도 본상을 수상했다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 고객에게 최상의 쉼과 휴식을 선사하고 공간의 격을 높이는 제품과 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.