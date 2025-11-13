코웨이 물빛소리 합창단, 전국장애인합창대회 대상

코웨이 물빛소리 합창단은 지난 12일 아트센터 인천에서 열린 '제33회 세계 장애인의 날 기념 전국장애인합창대회'에서 대상(대통령상)을 수상했다고 13일 밝혔다.

2023년 금상 수상에 이어 올해는 대상을 받아 장애인 문화예술 발전 성과를 인정받았다.

전국장애인합창대회는 UN이 지정한 세계 장애인의 날을 기념해 장애인 문화예술을 활성화하고 장애인과 비장애인이 함께 소통할 수 있는 장을 마련하기 위해 매년 개최되는 행사다.

코웨이 물빛소리 합창단이 '제33회 전국장애인합창대회'에서 대상을 수상했다. 물빛소리 합창단이 기념 사진을 촬영하고 있다. (사진=코웨이)

이번 대회는 국제장애인문화교류협회중앙회와 인천광역시, 한국장애인음악협회가 공동 주최하고, 문화체육관광부와 한국장애인문화예술원, 수출입은행 등이 후원했다.

전국 대회에 앞서 각 지역 예선을 거쳐 총 16개팀이 본선에 진출했다. 코웨이 물빛소리 합창단은 지역 예선인 '2025 서울장애인합창예술제'에서 1위를 차지해 서울지역 대표로 이번 본선 무대에 올랐다.

코웨이 물빛소리 합창단은 김소월의 시에 작곡가 조혜영이 곡을 붙인 가곡 '못잊어'를 섬세한 하모니로 선보였다. 떠난 이를 그리워하는 애절한 감정을 풍부한 음색과 절제된 표현력으로 담아내 호응을 얻었다.

관련기사

코웨이 관계자는 "단원들이 한마음으로 노력해 만들어낸 아름다운 무대가 좋은 평가를 받아 뜻깊다"며 "앞으로도 음악을 통해 지역사회에 감동과 희망을 전하고 장애인 문화예술 발전과 인식 개선에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 코웨이 물빛소리 합창단은 중증 시각장애인 단원으로 구성된 합창단이다. 2022년 창단 이후 문화예술을 통한 장애인 직업 재활과 안정적인 일자리 창출에 기여하고 있다.