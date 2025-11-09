방준혁 넷마블·코웨이 의장, 사회공헌으로 '사회적 가치' 지속 창출

방준혁 넷마블·코웨이 의장이 기업의 경제적 성과를 넘어 진정성 있는 사회공헌을 통해 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.

방 의장은 게임사 넷마블과 가전 구독을 이끌고 있는 코에이의 이종산업 혁신을 이끌고 있다. 방 의장은 전문성을 갖춘 기업의 핵심 역량을 활용한 사회적 가치 창출을 통해 두 회사가 건강한 사회를 만드는 데 기여하는 모범적인 사례를 만들고 있다는 평가를 받고 있다.

9일 업계에 따르면 방준혁 의장이 주도하는 사회공헌 활동은 일회성 기부에 그치지 않고 기업의 업(業)과 연계된 전문성을 바탕으로 사회에 실질적인 이바지를 하는 데 초점이 맞춰져 있다.

방준혁 의장의 대표적인 활동은 이사장으로 있는 넷마블문화재단의 다양한 사업이다. 특히 넷마블문화재단을 통해 게임이 단순한 오락을 넘어 긍정적인 문화 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 다양한 시도를 이어가고 있다.

넷마블문화재단에서는 가족 및 세대 간 소통을 돕는 ‘게임소통학교’ 사업을 통해 부모와 자녀가 게임을 함께 이해하고 즐기며 소통하는 방법을 제시하며, 게임을 매개로 가족 관계 증진에 도움을 준다. 이는 게임에 대한 긍정적인 인식을 확산시키는 데 크게 기여한다.

또한 미래 게임산업을 이끌어갈 인재 양성에도 적극적이다. 게임 진로에 관심 있는 청소년을 대상으로 게임직군에 대한 이해를 돕고 미래 진로 설계에 밑바탕이 되는 정보를 제공하는 ‘게임탐험대’ 등 게임사의 특색에 걸맞은 다양한 사업을 장기간 지속하며 진정성을 바탕으로 문화적 가치도 확산하고 있다.

이 밖에도 넷마블은 국내 대표 게임사로 게임의 사회, 문화적 가치를 확산하고 게임 산업 및 문화를 재조명하기 위해 지난 3월 ‘넷마블게임박물관’을 설립하기도 했다.

무엇보다 방 의장은 사회적 약자에게 깊은 관심을 기울이고 있으며 특히, 장애인 스포츠 지원에 대한 남다른 애정을 드러내고 있다. 이러한 진정성은 장애인 선수들이 꿈을 펼치고 사회와 소통할 수 있는 기반을 마련해 주고 있다.

넷마블은 지난 2018년 게임업계 최초로 ‘넷마블조정선수단’을 창단했다. 장애인 선수들에게 안정적인 훈련 환경과 고용을 제공하는 것은 물론, 선수들이 운동에 전념하며 사회구성원으로 자립할 수 있도록 돕는다.

후원의 성과도 가시적이다. 창단 이후 넷마블조정선수단은 꾸준한 성과를 내고 있으며 지난해에는 넷마블조정선수단원 2명이 국가대표로 발탁돼 ‘2024 파리 패럴림픽 대회’에 출전하기도 했다. 최근 열린 ‘제45회 전국장애인체육대회’에서는 총 12개(금 9개, 은 3개)의 메달을 획득한 바 있다.

코웨이 또한 장애인 스포츠 지원에 힘쓰고 있다. 코웨이는 2022년 휠체어농구단 ‘코웨이 블루휠스’를 창단한 이후 전국 대회에서 우수한 성적을 거두면서 장애인 스포츠에 대한 관심을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 휠체어 농구단 전원은 코웨이 직원으로 채용돼 안정적인 환경에서 운동에 전념할 수 있도록 지원을 받고 있다고 알려졌다.

넷마블과 코웨이의 장애인 스포츠 지원은 단순한 지원을 넘어 장애인에 대한 사회적 인식 개선과 통합 문화 조성에 기여한다는 것이 전문가의 대체적인 의견이다.

업계 관계자는 “넷마블과 코웨이는 방 의장의 진정성 있는 리더십 아래, 게임 문화 확산과 미래 인재 육성, 장애인 스포츠 지원 등 다양한 영역에서 사회공헌 사업을 전개하고 있다”며 “이러한 활동들은 두 기업의 경제적 성과뿐만 아니라 사회적 가치까지 동시에 추구하는 지속가능 경영의 가장 강력한 동력이 될 것”이라고 전했다.