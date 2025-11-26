코웨이, 비렉스 의료기기 모델에 배우 차승원

종합 가전기업 코웨이는 식품의약품안전처 인증을 획득한 의료기기 '비렉스 마사지셋·코어셋' 출시와 함께 광고 모델로 배우 차승원을 선정하고 신규 광고를 온에어한다고 26일 밝혔다.

코웨이는 배우 차승원이 지닌 품격 있고 신뢰감 있는 이미지와 꾸준한 자기관리의 상징성이 비렉스 신제품 마사지셋·코어셋의 콘셉트과 부합해 이번 광고 모델로 선정했다고 밝혔다.

코웨이 의료기기 신제품 '비렉스 마사지셋·코어셋' 광고 모델로 선정된 배우 차승원 (사진=코웨이)

차승원을 모델로 한 이번 광고는 코웨이 슬립 앤 힐링케어 브랜드 비렉스의 의료기기 신제품이 지닌 기술력과 신뢰감을 소비자에게 효과적으로 전달하기 위해 마련됐다.

코웨이 비렉스 마사지셋·코어셋 신규 광고는 TV, SNS, 온라인 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다. 회사는 이번 캠페인을 통해 비렉스의 프리미엄 브랜드 가치를 강화하고 시장 내 입지를 공고히 한다는 전략이다.

코웨이 관계자는 "코웨이 비렉스 의료기기 마사지셋·코어셋 출시를 차승원 배우와 함께 보다 주목도 있게 알리고자 기획했다"며 "다방면 마케팅 활동을 통해 비렉스가 지향하는 프리미엄 힐링케어 브랜드 가치를 전달할 계획"이라고 말했다.