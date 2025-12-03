코웨이, '아이스 스탠드 자이언트' 정수기 출시

5.2kg 얼음 저장고·제빙 성능 94% 강화

종합 가전기업 코웨이는 얼음 성능을 극대화한 대용량 스탠드형 얼음정수기 '아이스 스탠드 자이언트'를 출시했다고 3일 밝혔다.

코웨이 아이스 스탠드 자이언트 정수기는 국내 스탠드형 얼음정수기 중 가장 큰 얼음 저장용량 및 일일 제빙량을 갖춰 많은 사람이 사용하는 다중이용시설에서도 부족함 없이 얼음을 제공한다.

코웨이 아이스 스탠드 자이언트 정수기 인테리어컷 (사진=코웨이)

얼음 저장고는 5.2kg로 넉넉하게 사용 가능하며, 일일 제빙량은 기존 제품 대비 약 94% 증가한 20kg을 구현해 하루에 최대 약 1천659개의 얼음을 생성한다. 12분마다 얼음을 생성한다. 기존 대비 약 31% 빠른 속도로 얼음을 공급해준다.

물을 받는 추출구 부분의 효율성과 편의를 높였다. 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출 공간은 27cm로 넓혔다. 얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능을 적용했고, 3단계 맞춤 추출로 필요한 용량을 간편하게 선택할 수 있다.

위생도 강화했다. 4중 UV 살균 기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해주며 작동 상황은 전면 화면을 통해 한 눈에 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수 탱크 등은 간편하게 분리해 세척할 수 있다.

아이스 스탠드 자이언트 정수기는 RO 필터 시스템을 통해 촘촘하게 걸러낸 물을 제공한다. 중금속, 박테리아 등 물 속에 녹아있는 유해물질뿐만 아니라 노로 바이러스, 대장균 등도 99.99% 제거 가능하다.

이 외에도 국내 스탠드형 얼음정수기 중 유일하게 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 줄였다. 색상은 포슬린 화이트와 페블 그레이 총 2가지다. 실내 공간과 인테리어에 따라 선택 가능하다.

