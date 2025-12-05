코웨이 블루휠스, KWBL 휠체어농구리그 통합우승

코웨이 블루휠스는 '2025 KWBL 휠체어농구리그' 챔피언 결정전에서 승리하며 올 시즌 통합우승을 차지했다고 5일 밝혔다.

지난 7월 개막한 2025 KWBL 휠체어농구리그에는 서울 연고의 코웨이 블루휠스를 비롯해 고양홀트, 춘천타이거즈, 제주특별자치도 등 총 6개 팀이 참가했다. 코웨이 블루휠스는 10월 정규리그에서 우승을 확정 지었다.

지난 4일 남양주 체육문화센터에서 열린 '2025 KWBL 휠체어농구리그' 챔피언전에서 코웨이 블루휠스가 우승을 차지했다. 선수와 구단 관계자들이 챔피언 모자를 던지며 우승 세리머니를 하고 있다. (사진=코웨이)

코웨이 블루휠스는 지난 2~4일까지 남양주 체육문화센터에서 열린 챔피언전에서 플레이오프 승자인 춘천타이거즈와 경기를 벌였다. 1차전에서 71대69로 역전승을 거뒀으며, 이어진 2차전과 3차전에서 각각 74대77, 64대62를 기록했다.

이번 통합우승으로 코웨이 블루휠스는 작년에 이어 2년 연속 그랜드슬램을 달성했다. 4월 홀트전국횔체어농구대회, 6월 우정사업본부장배 전국휠체어농구대회, 10월 전국장애인체육대회까지 올해 출전한 모든 대회에서 우승을 거뒀다.

김영무 코웨이 블루휠스 감독은 "선수들의 집중력과 팀워크, 투지로 만들어낸 값진 결과"라며 "내년에도 안정적인 경기력을 기반으로 더욱 완성도 높은 팀을 선보이겠다"고 말했다.