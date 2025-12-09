세그웨이, 신형 전기 자전거 공개…"후방 레이저 있어 안전성↑"

자율 균형 스쿠터로 유명했던 중국 개인형 모빌리티 나인봇 산하 브랜드 세그웨이가 신형 전기 자전거 마이온(Myon)을 공개할 예정이라고 더버지 등 외신들이 8일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 세그웨이는 내년 초 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 박람회 ‘CES 2026’에서 세 번째 전기 자전거 ‘마이온(Myon)’을 선보일 계획이다. 이에 앞서 세그웨이는 자전거 티저 이미지 두 장을 공개했다.

세그웨이가 세 번째 전기자전거 모델 '마이온'을 살짝 공개했다. (사진=세그웨이)

세그웨이는 마이온을 일상적인 통근·레저용 전기 자전거라고 설명했다. 이 제품이 이전 모델 자이버(Xyver)와 자파리(Xafari)보다 더 전통적인 자전거 디자인을 갖출 것이라고 세그웨이 측은 덧붙였다.

닉 하우 세그웨이 전기 자전거 부문 책임자는 "마이온은 초보자부터 숙련된 사이클리스트까지 모든 유형의 라이더를 위해 디자인됐다”며, "이 전기 자전거는 일상적인 출퇴근은 물론, 주말 여유로운 라이딩용으로도 적합하다. 세그웨이의 독자적인 혁신 기술과 자동차 산업에서 영감을 받은 기능들을 결합해 두 바퀴로 라이딩하는 경험 측면에서 획기적인 도약을 이룰 것으로 확신한다"고 밝혔다.

공개한 이미지에서 흥미로운 기능인 ‘후방 레이더’를 엿볼 수 있다. 세그웨이는 마이온에 안전 강화를 위해 밀리미터파 레이더가 포함될 것이라며, 이 레이더는 자동차 업계에서 채택하는 기술 중 하나라고 설명했다. 세그웨이에 따르면 이 레이더는 자전거 이용자가 도로에서 시선을 떼지 않고도 차량 접근 여부, 방향, 거리를 알려주는 데 도움을 줄 수 있다.

사진=세그웨이

후방 레이더는 150도 시야각으로 후방 최대 70m, 폭 6m의 전방 상황을 감지하며 감지된 차량의 거리, 위치, 속도에 따라 다양한 경고 기능을 제공한다. 또한 사각지대 감지(BSD), 차선 변경 경고(LCW), 후방 충돌 경고(RCW) 기능을 제공하며, 운전자가 고개를 돌리지 않고도 접근하는 차량의 위치와 속도를 파악할 수 있게 돕는다. 또, 모바일 앱을 통해 경고 설정과 민감도를 조정할 수 있다.

전기 자전거 시장에서 후방 레이더는 새로운 기술은 아니다. 세그웨이는 후방 레이더를 유료 옵션 기능으로 제공할 예정이다. 해당 기능과 전기 자전거 가격은 내년 초 공개될 예정이다.

참고로, 세그웨이의 후방 레이더는 전기자전거 브랜드 스페셜라이즈드의 터보 라인업에 포함된 가민의 후방 레이더 132m보다 탐지 범위가 좁은 편이라고 더버지는 전했다. 또, 세그웨이가 전기 자전거 라인업을 꾸준히 확장해 나가는 모습은 고무적이라고 평했다.