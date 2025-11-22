"앞바퀴 들고 뒷바퀴로 주행"…자율 균형 전기 자전거 주목

싱글 휠 전동보드 ‘원휠(Onewheel)’로 유명한 퓨처모션(Future Motion)이 전기자전거 시장에 진출했다고 일렉트렉, 엔가젯 등 외신들이 최근 보도했다.

1970대 디자인에서 영감을 받은 새 전기자전거 ‘앤틱(Antic)’은 최고 속도 시속 56km, 주행거리 40~80km를 갖춘 모델이다.

앞바퀴를 들고 뒷바퀴만으로 주행하는 ‘휠리’를 전문적으로 할 수 있는 전기자전거가 등장했다. (사진=퓨쳐모션)

가장 눈에 띄는 기능은 앞바퀴를 들고 뒷바퀴만으로 주행하는 ‘휠리 어시스트(Wheelie Assist)’ 모드다. 이 기능을 사용하면 자이로스코프와 가속도계가 균형을 자동으로 제어해 사실상 무한 싱글 휠 주행이 가능하다. 스로틀을 돌리고 뒤로 기대기만 하면 바이크가 균형을 맞춰 달린다.

퓨처모션은 강력한 토크의 모터와 독자적 균형 기술, 그리고 스노보드처럼 기울여 타는 독특한 라이딩 방식으로 유명하다. 이 회사는 미국 현지에서 제품을 직접 설계•제조하며, 모션 제어 기술 관련 특허만 110건 이상 보유하고 있다.

앤틱은 ▲기본 ▲장거리 ▲롱레인지 총 3개 모델로 출시되며, 가격은 기본 2천500달러(약 367만원), 최대 2천900달러(약 425만원)다. 배송은 내년 1월부터 미국 산타크루즈 공장에서 생산돼 배송될 예정이다.

일렉트렉은 이 제품에 대해 “휠리까지 할 수 있는 레트로 미니 바이크”라며, “멋진 마이크로 모빌리티의 혁신”이라고 평가했으나 가격은 꽤 비싼 편이라고 지적했다.