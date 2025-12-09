KAIST, 이사회 앞두고 AI 연구역량·지역균형 혁신 가속화 선언

KAIST가 세계 최고 수준의 인재 양성과 지역 균형 발전에 올인을 선언했다.

이광형 KAIST 총장은 9일 “정부가 추구하는 AI 연구역량 강화와 지역균형 발전 전략이야말로 국가 경쟁력을 높이는 ‘일석이조' 포석"이라며 "KAIST도 이에 발맞춰 그동안 추구해온 ‘지역이 곧 국가 경쟁력’이라는 혁신 철학을 지속 실현해 갈 것"이라고 언급했다.

이는 오는 11일 개최 예정인 KAIST 정기 이사회에서 그동안 추진해온 KAIST AI (단과)대학 신설 등을 주요 안건으로 다룰 예정이어서, 이를 염두에 둔 포석으로 풀이됐다.

정부는 최근 ‘다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국, 과학기술 강국 도약 방안(11. 7)’을 발표하며 KAIST 등 4대 과학기술원이 AX(AI 전환) 혁신 허브이자 지역 혁신 선도 핵심 기관으로 명시했다.

KAIST 학생들이 국제화를 상징적으로 나타내며 기념촬영했다.(사진=KAIST)

특히, 지난 11월 4일 국무회의에서는 "4대 과기원은 지역균형 발전에도 크게 기여할 수 있기 때문에 이공계 전과 허용 확대, 예산 지원 확대, 우수교원 확충, 연구교육 인프라 첨단화 등 실질적인 정책을 적극 모색하라”는 대통령 당부도 나왔다.

KAIST는 우선 'AI 3대 강국(G3)' 도약을 목표로 국가 AI 연구거점 구축과 차세대 AI 연구 패러다임 선도에 박차를 가한다는 방침이다.

KAIST 관계자 등에 따르면 현재 AI대학 신설이 이사회 안건으로 통과되면 200명 규모로 AI학부(AI코어학과 및 AI반도체학과)와 AX학과, FX학과를 설치할 계획이다.

KAIST는 현재 구글 딥마인드를 넘어설 차세대 바이오 AI 모델 ‘K-Fold’개발을 주관하고 있다.

또 과기정통부가 추진하는 ‘AI 특화 파운데이션 모델’ 프로젝트의 의과학 분야 주관기관인 루닛 컨소시엄에도 주요 참여기관으로 선정됐다.

이광형 총장은 "엔비디아 젠슨 황 CEO도 지난 10월 열린 2025 APEC(아시아태평양경제협력체) CEO 서밋 기조연설에서 KAIST를 놀라운 대학(Amazing University)으로 소개했다"며 "이는 KAIST가 세계적으로도 인정받는 평가 결과"라고 덧붙였다.

지역 혁신에도 적극 나섰다. KAIST 대전 본원을 중심으로 전북/전주·경남/창원 등 지역에 피지컬 AI 기반 연구 인프라 확충 및 기획 등에 KAIST 교수진이 적극 참여 중이다.

실제 장영재 산업 및 시스템공학과 교수는 정부가 추진하는 전북/전주 피지컬 AI 핵심기술 실증 사업의 연구 총괄을 맡았다.

이외에 KAIST는 대전시와 AI·로봇 기반 ‘로봇밸리 사업’, ‘글로벌혁신창업 성장허브사업’ 등을 추진 중이다.

이광형 총장은 “정부와의 긴밀한 협력을 통해 AI 연구 예산 확대와 국제 공동 연구 인프라 구축을 지속 추진할 것”이라며 “미래를 선택한 젊은 인재들을 대한민국 과학기술 주역으로 육성해 국가와 지역이 함께 성장하는 ‘AI 강국 대한민국’의 중심축 역할을 다할 것"이라고 말했다.