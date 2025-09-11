이광형 KAIST 총장, 프랑스 최고 권위 ‘레지옹 도뇌르’ 수훈

이광형 KAIST 총장이 11일 주한 프랑스 대사관에서 프랑스 최고 권위의 ‘레지옹 도뇌르(Légion d’Honneur)’오피시에(Officier) 훈장을 수훈했다.

‘레지옹 도뇌르’는 프랑스 정부가 수여하는 훈장으로, 군사·학문·문화·과학·산업 등 각 분야에서 프랑스와 국제 사회 발전에 기여한 인물에게 수여한다.

이 총장은 프랑스 리옹국립응용과학원(INSA Lyon) 출신으로, 연구와 혁신 분야에서 오랫동안 한-불 협력을 주도해 왔다. 이 총장은 지난 2003년 프랑스 학술훈장 ‘슈발리에(Chevalier)’를 수훈한 바 있다.

이광형 KAIST 총장.(사진=KAIST)

이 총장은 총장 취임 이후 에콜폴리테크닉을 비롯한 프랑스 대학·연구기관과 공동 프로젝트와 학술 교류를 확대했다.

이광형 총장은 “KAIST가 추구하는 오픈 사이언스 정신을 바탕으로 한국과 프랑스, 더 나아가 국제사회와 함께 인류의 미래를 준비하는 글로벌 연구 협력을 더욱 확대해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

‘레지옹 도뇌르’는 1802년 나폴레옹 보나파르트가 제정한 이후 세계 각국의 저명 인사들에게 수여됐다. 과학 분야에서는 마리 퀴리(노벨상 2회 수상자), 알렉산더 플레밍(페니실린 발견자), 정치·외교 분야에서는 넬슨 만델라, 엘리자베스 2세 여왕, 문화·예술 분야에서는 오드리 헵번, 스티븐 스필버그, 엘튼 존 등이 훈장을 받았다.