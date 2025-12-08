BYD에 밀린 테슬라, 유럽서 저가형 모델3로 반격

테슬라가 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 둘러싼 각종 논란과 전기차 수요 둔화 여파로 판매 부진을 겪는 가운데, 유럽에서 저가형 모델을 앞세워 수요 회복에 나섰다.

6일(현지시간) 가디언, 일렉트렉 등 외신에 따르면 테슬라는 전기차 모델3의 ‘스탠다드’ 트림을 유럽 시장에 새로 출시했다.

머스크 CEO는 지난 10월 미국에서 먼저 선보인 저가형 모델이 더 많은 소비자층을 끌어들여 전기차 수요를 다시 살리는 데 도움이 될 것이라고 언급한 바 있다.

모델3 (사진=테슬라)

새로 출시된 ‘모델3 스탠다드’ 가격은 독일 3만7천970유로(약 6천500만원), 노르웨이 33만56크로네(약 4천800만원), 스웨덴 44만9천990크로나(약 7천만원)로 책정됐다. 이번 출시는 앞서 유럽과 미국에서 테슬라의 인기 모델인 스포츠유틸리티차(SUV) ‘모델Y’ 저가형 트림을 선보인 데 이은 후속 조치다.

저가형 모델3와 모델Y는 상위 트림에 적용됐던 일부 고급 마감과 기능을 덜어냈지만, 여전히 300마일(약 480km)이 넘는 주행 가능 거리를 제공한다.

테슬라는 유럽 시장에서 중국 전기차 업체 BYD와의 경쟁이 심화되면서 판매가 급감했다. BYD는 올봄 처음으로 유럽 지역에서 테슬라를 제치고 전기차 판매 1위를 차지했다.

유럽 내 테슬라 판매는 머스크 CEO 정치적 발언과 행보를 둘러싼 논란이 확산되고, 그에 대한 소비자 반발이 커지면서 타격을 받았다는 분석도 나온다. 머스크는 각종 정치·사회 현안에 대해 논쟁적인 발언을 이어오며 일부 소비자들의 반감을 사왔다.

한편, 지난달 발표된 영국 정부 예산안에 포함된 전기차 관련 신규 세제가 영국 내 수요를 약화시킬 수 있다는 지적도 제기된다. 영국자동차제조판매협회(SMMT)에 따르면 11월 영국 전기차 판매 증가율은 3.6%에 그치며 최근 2년 사이 가장 낮은 수준을 기록했다.

영국 재무장관이 도입을 예고한 전기차 주행거리 기반 도로세는 2028년 4월부터 마일당 3펜스를 부과하는 방식으로, 전기차 운전자들은 연간 평균 약 250파운드를 추가 부담하게 될 전망이다.