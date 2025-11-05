EU, 中 저가 공세 맞설 2천만원대 전기차 규격 만든다

유럽연합(EU)이 중국산 전기차 공세에 대응하고 침체된 내수를 되살리기 위해 보급형 전기차 규격 마련에 나선다.

5일 로이터통신에 따르면 유럽연합(EU) 집행위원회는 ‘저가 소형 전기차’의 새로운 규격을 연내 마련한다. 소형차에 대형 세단급 안전·전자 장비를 의무화하던 기준을 완화해, 1만5천~2만 유로대(약 2천4백만~3천300만원대) 차량 출시를 앞당기겠다는 구상이다.

집행위는 수백 킬로그램대 쿼드리사이클과 일반 승용차 사이에 중간 등급을 신설하는 작업을 진행해 왔다. 이 등급이 도입되면 소형 전기차가 대형 세단과 동일 수준의 안전·전자 장비를 탑재할 의무가 완화돼, 가격·중량·효율을 소형차 특성에 맞게 설계할 수 있게 된다.

파리 도심 한복판에 마련된 전기차 충전공간 (사진=지디넷코리아)

완성차 업계는 유럽 생산 소형 전기차의 가격 경쟁력을 높이기 위해 규제 개편을 요구해 왔다. 르노그룹의 프랑수아 프로보스트 최고경영자(CEO)는 “길이 4.2m 이하 차량을 포괄하는 새 범주가 자리 잡도록, 유럽 자동차 규제를 10~15년간 동결하자”고 제안했다.

스테판 세주르네 EU 산업 담당 집행위원은 파리 ‘자동차 산업의 날’행사에서 “제조업체들의 목표는 1만5천~2만 유로 가격대 새로운 소형차를 시장에 내놓는 것”이라며 “규제 제약이 가격에 영향을 미치는 만큼, 이에 맞춘 새로운 규제 체계를 만들겠다”고 말했다.

그는 새 규제 체계가 12월 10일 예정된 EU 집행위원회의 발표에 포함될 수 있도록 할 계획이라고 덧붙였다. 새 규격이 확정되면, 유럽 내 소형 전기차의 원가 절감·개발 기간 단축이 기대되는 한편, 중국산 저가 전기차에 맞설 가격대·상품성 조합이 가능해질 전망이다.