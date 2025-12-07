4천억 투자 또 연기…금양, 상장폐지 위기 직면

배터리 사업을 추진해온 금양이 자금 부족에 시달리다 수천억 규모 제3자 배정 유상증자를 받기로 했지만, 자금 납입이 지속 지연되고 있다. 자금 문제 해결이 요원한 현 상황에선 이후 주식 상장폐지도 시간 문제라는 관측이 나온다.

7일 금융감독원 전자공시에 따르면 금양은 지난 6월 사우디아라비아 소재 법인으로부터 4천50억원 규모 제3자 배정 유상증자를 받기로 했으나, 자금 납입은 계속 미뤄지고 있다. 기존 공시된 납입일은 지난달 28일이었으나, 오는 24일로 연기됐다. 벌써 다섯 번째 연기다.

금양은 공장 투자 등 운영 자금을 확보하기 위해 이 중 10%인 405억원을 단기 차입금으로 우선 빌리려 했지만, 이 차입 실행 예정일인 지난 3일 “투자사의 송금 절차 상의 문제로 실행되지 못했다”며 “추후 단기 차입이 실행되는 날 정정공시할 것”이라고 밝혔다.

금양 본사 (사진=금양)

자금 조달이 미뤄지면서 공장 준공 계획도 계속 지연되고 있다. 지난달 28일 금양은 21700 배터리 공장 완공 예상 시점을 내년 7월 말로 늦췄다. 4695 배터리 공장은 내년 말로 연기한다고 공시했다.

자금 납입 지연이 반복되면서 업계와 투자자들은 투자 주체인 사우디 기업에 대해서도 의구심을 드러내는 등 유상증자가 결국 불발될 가능성에 무게를 두고 있다. 금양 주식 거래정지를 촉발한 원인이 자금 부족인 만큼, 유상증자 불발 시 주식 상장폐지로 이어질 것이란 업계 관측도 제기된다.

한국거래소는 금양 주식을 지난 3월21일 거래정지한 뒤, 내년 4월14일까지 개선기간을 부여한 상태다. 금양은 지난해 감사보고서에 대해 한울회계법인으로부터 '의견거절'을 받으면서 주식 거래정지 조치를 받았다. 한울회계법인은 "회사 유동부채가 유동자산보다 6천341억9천만원만큼 더 많다"며, "계속기업으로서 그 존속능력에 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재한다"고 밝혔다.

발포제 제조 등을 주 사업으로 영위하던 금양은 배터리를 차세대 사업으로 내걸었다. 그러나 리튬 광산 등 무리한 투자 실패로 적자가 대폭 확대되면서 사업 동력을 상당 부분 잃은 상태다.