롯데웰푸드, 하이브 보이그룹 협업 과자 5종 출시

롯데웰푸드가 하이브 소속 보이그룹 엔하이픈과 TWS와 협업한 겨울 시즌 온팩 제품 5종을 출시했다고 4일 밝혔다.

이번 제품은 연말 선물 콘셉트로 구성됐으며, 패키지에 멤버 단체 사진을 반영해 선물 상자 형태로 디자인했다. 제품마다 멤버 사진·앨범 커버 등을 활용한 ‘빅 랜덤씰’ 1종이 무작위로 포함된다. 랜덤씰은 아티스트별 27종씩 총 54종이다. 크기는 가로 5.5cm, 세로 8cm다.

출시 제품은 엔하이픈 온팩 3종(▲크런키 더블크런치바 그린티 ▲제로 블랙커런트베리 젤리 ▲몽쉘 코코넛&밀크커피)과 TWS 온팩 2종(▲꼬깔콘 바닐라밀크맛 ▲말랑카우 블루베리치즈)이다.

(사진=롯데웰푸드)

각 제품은 기존 제품을 겨울 시즌 패키지로 구성해 선보이는 방식이다. ‘제로 블랙커런트베리 젤리’에는 블랙커런트와 여러 베리 농축액이 들어가며, ‘말랑카우 블루베리치즈’는 블루베리와 우유·치즈 조합을 특징으로 한다.

롯데웰푸드는 제품 출시를 기념해 19일부터 28일까지 서울 성수동에서 ‘ENHYPEN & TWS's Christmas Sweets Market’ 팝업스토어를 운영한다. 방문객 체험 중심의 연말 행사 공간으로 마련된다.

관련기사

신제품은 4일부터 롯데웰푸드 온라인몰 ‘스위트몰’에서 판매를 시작했으며, 향후 대형마트·슈퍼마켓 등 오프라인 매장과 주요 온라인 채널로 판매처를 넓힌다.

롯데웰푸드 관계자는 “아티스트 협업을 통해 대표 제품군을 겨울 시즌 맞춤형으로 선보였다”고 말했다.