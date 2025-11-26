[프로필] 서정호 롯데웰푸드 대표 부사장

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 실시해 롯데웰푸드 대표에 서정호 롯데웰푸드 혁신추진단장 부사장을 내정했다고 밝혔다.

1969년생인 서 내정자는 1999년 미국 재너럴모터스에서 엔지니어로 커리어를 시작한 뒤 2006년 삼성코닝정밀소재 기획그룹장을 맡았다. 2012년부터는 두산에서 기술전략 부문장을, 2019년부터는 두산솔루스 운영총괄(COO)을 맡았다. 2022년부터는 한국앤컴퍼니 부사장을, 올해 초 독일 한온시스템 유럽법인 대표를 역임한 뒤 지난 7월 롯데웰푸드 혁신추진단장으로 합류했다.

그는 경영진단과 함께 롯데웰푸드의 비즈니스 전환(트랜스포메이션)을 이끌어 왔으며, 앞으로 기존 브랜드 경쟁력을 지속 강화하는 동시에 장기적인 수익성 개선과 미래 성장을 위한 신사업 발굴 등을 진행한다.

서정호 롯데웰푸드 대표 (내정) 부사장. (제공=롯데)

다음은 서 내정자의 주요 약력이다.

▷1969년생

▷오하이오주립대 산업공학

▷미시간대 MBA

▷미 제너럴모터스 프로세스 엔지니어

▷삼성코닝정밀소재 기획그룹장

▷두산 기술전략 부문장

▷두산솔루스 운영총괄

▷한국앤컴퍼니 부사장

▷독일 한온시스템 유럽법인 대표

▷롯데웰푸드 혁신추진단장