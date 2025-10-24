LAFC 홈구장서 K-팝 울린다…하이브, 손흥민 소속팀과 파트너십 체결

로스앤젤레스의 대표 스포츠 무대가 K-컬처 축제로 변신한다.

하이브는 미국 프로축구(MLS)팀 LAFC와 파트너십을 맺고 그 일환으로 오는 29일(현지시간) 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열리는 ‘아우디 2025 MLS컵 플레이오프’ 첫 홈경기에서 K-컬처 행사를 후원한다고 24일 밝혔다. LAFC는 손흥민 선수가 뛰고 있는 팀으로 하이브가 미국 프로축구팀과 파트너십을 맺은 건 이번이 처음이다.

이번 행사는 로스앤젤레스와 한국의 문화적 유대를 조명하고, 현지 스포츠 팬들에게 K-컬처의 매력을 알리기 위해 기획됐다. 로스앤젤레스는 미국 내에서 한국인 거주 비중이 가장 높은 지역 가운데 하나다.

하이브와 LAFC는 이번 행사를 통해 경기장을 찾은 팬들에게 한국 문화·음악·커뮤니티가 어우러진 몰입형 K-컬처 축제를 선보일 계획이다.

(사진=하이브)

우선, LAFC 홈구장인 BMO 스타디움에서 경기 중 K-팝이 배경 음악으로 재생되고 ▲방탄소년단 ▲세븐틴 ▲캣츠아이 등 하이브 뮤직그룹 아티스트의 음악에 맞춘 라이트쇼가 펼쳐질 예정이다. 2만2천석 규모 BMO 스타디움은 ▲제이홉 ▲세븐틴 ▲투모로우바이투게더 ▲엔하이픈 등 아티스트의 공연이 진행된 곳이기도 하다.

관중들은 팔찌형 응원밴드, 레이저, 불꽃을 음악과 연동한 연출로 K-팝 응원 문화를 경험할 수 있다. 현장에는 현지 인기 한식당들이 코리아타운 문화에서 영감을 받은 퓨전 한식도 선보인다.

관련기사

하이브는 LAFC의 이번 파트너십을 통해 K-팝을 매개로 한 한국 문화 확산, 새로운 팬 경험의 확장을 이어갈 예정이다.

방시혁 하이브 의장은 “음악과 스포츠의 공통점은 언어와 지역을 초월해 사람들을 하나로 묶는 힘이 있다는 것”이라며 “한국을 비롯해 다양한 문화가 공존하는 로스앤젤레스에서 LAFC 및 MLS와 첫 협업을 하게 돼 뜻깊게 생각하며 현지 팬들과 관계를 더욱 돈독히 할 수 있어 기쁘다”고 말했다.