하이브 웹툰 ‘다크문’, 6개국 동시 출시

하이브는 신규 웹툰 ‘다크문: 두 개의 달’을 한국, 북미, 일본, 라탐, 인도네시아, 태국 등 총 6개 국가 및 지역에서 동시 출시한다고 26일 밝혔다.

국내에서는 오는 28일 오후 10시부터 네이버웹툰 토요웹툰 코너를 통해 매주 1화씩 연재된다. 연재 첫날에는 1~ 10화가 한꺼번에 공개된다.

‘다크문: 두 개의 달’은 ‘다크문: 달의 제단’이 2023년 10월 완결된 지 약 2년 만에 나온 후속작이다. 그룹 엔하이픈과 협업한 ‘다크문: 달의 제단’은 거대한 운명으로 얽힌 소녀 ‘수하’와 일곱 명의 뱀파이어 소년들의 이야기를 그린 어반 판타지 하이틴 로맨스 장르의 작품이다.

(사진=하이브)

▲영어 ▲일본어 ▲스페인어 등 10개 언어로 번역돼 글로벌 전역에서 연재된 ‘다크문: 달의 제단’은 독일에서 32주 연속, 스페인어권에서 10주 연속 일요웹툰 1위를 차지했다. 또 프랑스에서 60주 연속 일요웹툰 톱10에 이름을 올리면서 올해 7월 조회수 2억회를 돌파했다.

‘다크문: 두 개의 달’은 여주인공 ‘수하’와 똑같은 얼굴을 한 의문의 소녀 ‘셀렌’의 등장으로 막을 내린 ‘다크문: 달의 제단’ 이후의 이야기를 그린다.

‘다크문: 두 개의 달’의 출시를 맞아 다크문을 패션 아이템으로 즐길 수 있는 브랜드 협업도 진행된다. 하이브는 무신사와 손잡고 작품에 등장하는 스포츠 게임 ‘나이트볼’을 콘셉트로 ▲바시티 자켓 ▲트랙탑 ▲가디건 ▲스웻셔츠 ▲숏슬리브 ▲볼캡 등 총 6종의 스쿨룩 아이템들을 선보인다.

하이브 관계자는 “다크문: 달의 제단’ 전 세계적으로 큰 사랑을 받은 것처럼 다크문: 두 개의 달 역시 완성도 높은 스토리와 몰입감을 바탕으로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡길 기대한다”고 말했다.

