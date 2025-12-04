세븐일레븐, 헬로키티와 협업…딸기 테마 상품 14종 출시

편의점 세븐일레븐이 겨울 시즌을 맞아 헬로키티와 함께하는 ‘헬로 스트로베리 딸기 페어’를 개최한다고 4일 밝혔다.

세븐일레븐은 인기 캐릭터 헬로키티와 손잡고 딸기 신상품 8종과 기존 인기 상품까지 총 43종에 달하는 상품을 선보이고 온·오프라인 할인 행사를 진행한다.

세븐일레븐에 따르면 올해(1월1일~12월3일) 캐릭터 협업 상품 매출은 전년 대비 50%의 높은 신장률을 기록했다.

헬로 스트로베리 딸기 페어 상품. (제공=코리아세븐)

최근 대세 트렌드로 자리 잡은 캐릭터 IP 협업 상품의 인기가 나날이 커짐에 따라 이번 행사도 인기 캐릭터와 시즌 과일을 조합해 기획됐다.

세븐일레븐은 지난달 27일 아사이베리와 블루베리를 활용한 ‘헬로키티 베리베리마카롱’을 출시한데 이어 헬로키티 딸기 디저트 5종과 딸기와 초콜릿을 조합한 디저트 음료 ‘헬로키티 스트로베리초코라떼’를 선보였다.

오는 10~11일에는 헬로키티 딸기 샌드위치 2종(헬로키티 딸기샌드위치, 헬로키티 페스츄리딸기샌드위치)을 각각 선보인다. 해당 상품들은 매일 새벽 갓 수확한 제철 딸기를 사용했다.

여기에 헬로키티 4종(‘헬로키티 쫀득모찌파이’, ‘헬로키티 베노프단백질바’, ‘헬로키티 베리크림도넛’, 헬로키티 딸기품은부생카’), 18일에는 ‘세븐셀렉트 헬로키티 미니초콜릿’까지 선보일 예정이다.

헬로키티 콜라보 상품 외에도 세븐일레븐은 다양한 딸기 신상품 8종도 선보였다. 대표적으로일본 인기 과자 컨트리맘의 겨울 시즌 한정판 쿠키인 ‘컨트리맘딸기초콜릿(12입)’을 들여왔고 논산 지역 특산품인 ‘킹스베리 2종’, ‘설향딸기’도 함께 선보였다.

세븐일레븐은 이달 말까지 딸기 신상품을 포함한 총 43종의 딸기 상품에 대해 카카오페이머니 또는 NH농협카드로 5천 원 이상 결제 시 20% 할인 혜택을 제공한다.

세븐일레븐 모바일앱에서는 헬로키티 딸기샌드위치와 헬로키티 페스츄리딸기샌드위치를 30% 할인된 가격으로 ‘사전예약’할 수 있다. ‘스트로베리 콩포트 요거트’, ‘알딸막(막걸리)’ 등 딸기 마크가 부착된 신상품을 ‘당일픽업’ 이용 시 최대 25% 할인을 제공한다.

기현경 세븐일레븐 마케팅팀장은 “겨울철 대표 먹거리로 자리 잡은 딸기의 인기에 힘입어 대중들에게 큰 사랑을 받고있는 헬로키티와의 콜라보를 통해 특별한 딸기 시즌을 준비했다”고 말했다.