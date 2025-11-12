"캐릭터 빼빼로 통했다"…CU·세븐일레븐, 빼빼로데이 매출 급증

편의점 업계 대목인 빼빼로데이에 유명 IP와 협업한 제품 매출이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

12일 편의점 CU에 따르면 올해 빼빼로데이 시즌(11월 1~11일) 관련 매출은 전년 대비 32.4%로 크게 상승했다. 그중 국내외 다양한 캐릭터, 브랜드와 협업한 차별화 상품 매출은 55% 증가하며 역대 최대 매출을 경신했다.

지난해 CU 빼빼로데이 전체 상품의 전년 대비 매출신장률이 27.9%, 차별화 상품이 39.2%인 것과 비교하면 올해 큰 폭의 오름세를 기록한 것이다.

CU 2025 빼빼로데이 메타몽 차별화 상품. (제공=BGF리테일)

올해 글로벌 대형 IP인 포켓몬스터의 메타몽을 활용한 단독 상품 26종이 큰 인기를 끌었다고 CU는 설명했다. CU는 메타몽을 활용한 단독 상품 26종을 판매했다. 우산, 키링, 에코백, 네임택, 캐리어, 넘버 패드 등 실용적인 굿즈와 빼빼로를 함께 구성했다.

메타몽 제품들은 출시 전부터 SNS에서 큰 화제를 불러일으키며 키링, 핫팩 인형 등은 판매 시작과 동시에 조기 품절됐다. 메타몽 제품들은 차별화 상품 전체 매출의 80%를 차지했다.

이은관 BGF리테일 전략MD팀장은 “올해 빼빼로데이는 실용적인 굿즈와 인기 캐릭터를 결합한 메타몽 상품이 엄청난 바이럴로 매출 흥행을 견인했다”며 “CU는 앞으로도 고객들의 취향과 니즈에 맞춰 데이 행사를 겨냥한 차별화 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

세븐일레븐도 캐릭터 협업 제품 인기에 힘입어 빼빼로데이 매출이 큰 폭으로 증가했다. 올해 빼빼로데이(11월 1~11일) 매출은 전년 동기 대비 120% 급증했다.

세븐일레븐 2025 빼빼로데이 협업 상품. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 올해 ‘귀여움도 혜택도 빼로빼로’라는 슬로건 하에 산리오캐릭터즈 기획상품 10종과 테디베어 기획상품 7종을 선보였다.

세븐일레븐 관계자는 “빼빼로데이 주소비층으로부터 공감받는 캐릭터를 선정·기획하고 빼빼로와 실용적인 굿즈를 함께 조합한 것이 소비자 만족을 충족시켰다”며 “따뜻한 겨울 감성의 테디베어 이미지를 적용한 것도 시즌에 부합하며 좋은 반응을 얻었다”고 말했다.

세븐일레븐은 산리오캐릭터즈 굿즈에 대한 고객의 높은 관심과 수요를 확인한 만큼 내년 초 일반상품으로 재기획하는 방안을 검토하고 있다.