품절대란 가나디 2탄 나온다…CU, 망고드링크 출시

CU가 전국적인 품절 대란을 일으킨 ‘가나디’ 콜라보 음료 2탄으로 ‘가나디 망고드링크’를 이날부터 출시한다고 20일 밝혔다.

강아지를 귀엽게 발음한 ‘가나디’는 SNS X에서 인기를 얻으며 카카오톡 이모티콘으로 출시된 후 인기 순위 1위를 차지한 캐릭터다.

이 같은 인기에 맞춰 CU가 지난 6월 선보인 ‘가나디 바나나우유’는 출시 직후 SNS 화제 아이템으로 등극하며 초도 물량 3만개가 완판 됐다. 이후에도 추가 물량 입고 즉시 품절 사태를 이어가며 현재 출시 2달 만에 누적 판매량 45만개를 기록하고 있다.

CU 가나디 망고드링크. (제공=BGF리테일)

가나디 캐릭터의 얼굴 모양으로 제작된 병뚜껑을 캐릭터 키링으로 사용하거나 다른 인형에 씌우는 등 다양한 활용 방법을 SNS에 인증하는 것이 유행으로 자리잡았다.

CU는 가나디 콜라보 2탄으로 가나디 망고드링크를 내놓는다. 다음 달 3일에는 자몽맛 과일 음료 자몽드링크도 선보인다.

관련기사

CU는 가나디 굿즈를 소장하고자 하는 고객들을 위해 병뚜껑의 가나디 캐릭터를 4가지의 다양한 표정으로 선보일 계획이다. 다음 달 중순 이후부터 과일드링크 2종에 다양한 표정을 짓고 있는 가나디 병뚜껑을 부착해 랜덤 입고하며 10월에는 가나디 우유까지 확대 적용할 예정이다.

권유진 BGF리테일 음용식품팀 MD는 “고객들에게 색다른 구매의 재미를 제공하고자 인기 캐릭터 굿즈를 적용한 콜라보 상품을 연이어 선보이게 됐다”며 “앞으로도 CU는 캐릭터를 비롯해 다양한 최신 트렌드에 맞춰 상품을 개발함으로써 차별화된 고객 경험을 제공하고 특별한 브랜드 아이덴티티를 강화해 나가겠다”고 말했다.