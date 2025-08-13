불닭맛 아이스크림 나왔다…CU, 불닭맛 간식 2종 출시

CU가 최근 글로벌 유행 중인 ‘스와이시(Swicy)’ 트렌드에 맞춰 불닭맛을 입힌 이색 간식 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

스와이시는 매운맛(Spicy)과 단맛(Sweet)의 합성어로 최근 해외 Z세대들 사이에서 각종 SNS를 통해 빠르게 확산되고 있는 글로벌 미식 트렌드다.

CU의 최근 3개월 동안(5~7월) 고추장, 치폴레, 불닭 소스로 맛을 낸 스와이시 푸드의 매출이 전년 대비 27.2% 늘었다.

CU 아임낫어 불닭치킨 아이스크림. (제공=BGF리테일)

이에 CU는 매운맛과 단맛의 더욱 강력한 조합을 즐길 수 있도록 불닭맛 간식을 선보인다.

불닭 치킨 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’은 한국식 치킨의 닭다리 모양으로 불닭맛 볶음면 콘셉트를 적용해 만들었다. 불닭 옥수수 크런치 속을 불닭맛 초콜릿으로 한번 더 코팅한 뒤, 고소하고 달콤한 밀크 아이스크림으로 채웠다.

또 베이크하우스 405 ‘불닭다리 모양빵’도 출시한다. 닭다리 모양의 부드러운 빵 속에 콘치즈, 계란, 마카로니를 매콤한 불닭 소스에 버무려 넣었다.

조준형 BGF리테일 스낵식품팀장은 “최근 SNS를 통해 글로벌 미식 트렌드의 파급력이 더욱 커지면서 고객들의 호기심을 충족시켜 주기 위한 이색 제품들을 준비했다”며 “앞으로도 CU는 전방위로 상품 역량을 집중해 소비자들에게 새로운 경험을 제공하기 위한 차별화 상품을 선보일 것”이라고 말했다.