세븐일레븐, 크리스마스 시즌 프리미엄 주류 특가전 연다

편의점 세븐일레븐은 연말 크리스마스 시즌을 맞아 ‘프리미엄 주류 특가전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 특가전에서 프리미엄 샴페인부터 위스키, 글로벌 세븐일레븐의 PB와인까지 다양한 주류 카테고리의 상품을 준비했다. 연말 홈파티, 혼술, 가족 지인을 위한 선물 등 다양한 주류 소비 수요를 고려해 실질적인 가격 혜택을 강화한 것이 특징이다.

세븐일레븐은 프리미엄 샴페인 11종을 단독 구성으로 선보인다. 세계 최초로 출시되는 ‘파이퍼하이직 레어 퀸 에디션’을 비롯해 샴폐인의 꽃 ‘페리에주에 벨에포크 15’, 피노누아 명가 앙리지로의 ‘퓌드센 MV 20’과 ‘피노누아’ 등 최고급 라인업을 갖췄다.

세븐일레븐 연말 크리스마스 시즌 주류 특가전. (제공=코리아세븐)

‘파이퍼하이직 빈티지 18’과 ‘페리에주에 블랑드블루’, ‘페리에주에 그랑브뤼’, 시그니엘 웰컴 샴페인 ‘뽀므리 블랙’과 ‘드보 밀레짐 14’, ‘드보 뀌베 D’, ‘앙드레 끌루에 실버 브뤼’까지 단독 출시해 고급부터 중저가 라인까지 소비자의 선택 폭을 넓혔다.

위스키 카테고리도 강화됐다. 세계 최초 ‘글렌모렌지 디 오리지널 12년 350㎖’를 하프 보틀 형태로 단독 출시했다.

샴페인 11종과 위스키는 12월 한달 간 네이버페이(머니), 토스페이, 삼성카드, 롯데카드 결제 시 요일별 차등 할인해 판매한다. 월~수요일 20%, 목~일요일은 25%의 현장 할인이 적용된다.

미국과 일본 세븐일레븐이 공동 개발한 글로벌 PB 와인 ‘요세미티 로드’ 2종도 국내에 처음으로 도입했다. ‘요세미티로드 카버네소비뇽’과 ‘요세미티로드 샤도네이’ 두 종류로 구성된 이번 라인업은 일상에서 부담없이 즐기기 좋은 데일리 와인이다.

관련기사

여기에 텍스트북(TEXTBOOK) 와이너리의 ‘미니북(Minibook)’을 단독 출시한다. ‘미니북 까버네소비뇽’과 ‘텍스트북 나파 까버네’는 메이저리거 이정후 선수 패키지가 담겼다. 네이버페이(머니), 토스페이, 삼성카드, 롯데카드 결제 시 20% 현장 할인이 적용된다.

송승배 세븐일레븐 음료주류팀 담당MD는 “올해 연말은 합리적인 가격으로 다양한 주류를 즐기려는 고객 수요가 증가하고 있어, 소비자 혜택을 극대화한 연말 특가전을 준비했다”며 “프리미엄 샴페인부터 실속형 PB 와인, 단독 신상품까지 폭넓은 라인업을 통해 고객 선택지를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.