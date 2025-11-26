이마트, 주류 스마트오더 서비스 ‘와인그랩’ 재단장

이마트가 이마트앱 주류 스마트오더 서비스 ‘와인그랩’을 재단장한다고 26일 밝혔다.

와인그랩은 이마트앱에서 와인, 위스키 등을 주문한 후 이마트 매장에서 원하는 날짜에 픽업하는 스마트오더 서비스로 2022년 8월 출시됐다.

이마트는 와인그랩의 픽업처, 판매 주종, 운영 상품을 모두 확대한다. 외부 제휴, 검색 기능 고도화, 멤버십 도입 등을 통해 고객 사용경험을 개선하고 혜택을 늘린다.

픽업처는 기존 이마트에서 이마트, 트레이더스로 확대했다. 운영 상품은 기존 와인, 위스키 2천600여종에서 와인, 위스키, 대중주, 전통주 7천여종으로 늘렸다.

와인그랩 리뉴얼. (제공=이마트)

세계적인 와인 플랫폼이자 와인 입문자는 물론 애호가들까지 활용하는 ‘비비노’ 와인 평점을 제공해 와인 구매 결정을 돕는다. 비비노 평점은 5점 만점이며 그 중 3.6 이상 와인을 대상으로 한다.

고객 사용경험 개선을 위해 데이터 기반 추천 서비스, 검색 기능을 고도화했다.

온·오프라인 통합 구매 데이터 및 고객 취향을 토대로 한 맞춤형 상품 추천, 상품 속성에 따른 유사상품 제안 등으로 고객이 상품을 쉽게 선택할 수 있도록 지원한다.

검색 기능에는 동의어에 기반해 상품을 추천하는 기능을 추가하고 유사어, 부분 키워드를 반영하는 등 실패어를 보강해 편의성을 높였다. 수입상품이 많은 주류의 특성 상 외래어 표기 방식에 따라 검색 결과값이 나오지 않는 경우가 더 많기 때문이다.

전용 멤버십도 새롭게 선보이며 고객 혜택을 강화한다. 와인그랩 구매와 픽업 이력을 기준으로 등급화 해 차등 혜택을 제공할 예정이다.

이마트는 주류 바잉 파워(구매력)를 기반으로 와인그랩 등 고객 편의 서비스까지 확대해 오프라인 핵심 경쟁력인 주류 카테고리를 강화한다는 계획이다.

이와 함께 오는 27일부터 다양한 행사를 진행한다. 멤버십 목표 등급 달성시 추첨을 통해 LG 와인셀러, 리델 잔, 글랜캐런 잔 등 경품을 지급한다. 이마트앱 내 이마트 라이브 댓글 이벤트도 준비했다.

2026년을 기념하는 신년와인 3종을 단독으로 선보이고 최대 40% 할인한다. ‘몬테스알파 까버네소비뇽 홀스 에디션(2만9천800원)’, ‘알마 디 그란리제르바 병오년 에디션(1만7천880원)’, ‘몽그라스 데이원 그란리제르바 홀스 까버네소비뇽(1만7천880원)’을 판매한다.

위스키는 ‘부나하벤 리미티드 에디션’ 3종, ‘프리미엄 버번’ 10종, ‘글렉파클라스 패밀리 캐스크’ 3종을 한정수량 준비했다.

류예나 이마트 디지털전략 팀장은 “이번 리뉴얼로 주류 픽업에 대한 고객 선택권이 커지고 편의성도 높아질 것으로 기대한다”며 “오프라인 유통의 핵심 축인 주류 경쟁력을 강화하기 위해 서비스 수준을 높일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.