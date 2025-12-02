제이앤에프, 집단 소송 지원 플랫폼 ‘소집’ 출시

법무법인 제이앤에프가 피해자 연대를 기반으로 한 집단 소송 지원 플랫폼 ‘소집’을 공식 출시했다고 2일 밝혔다. ‘소집’은 다수 피해가 발생하는 사건에서 개별 대응의 한계를 줄이고, 증거 수집부터 법률 자문, 공론화까지 절차를 한 흐름으로 관리하도록 설계됐다.

제이앤에프는 최근 오피스텔 기획 분양 사기, 전세 사기 등 부동산 관련 분쟁이 사회 문제로 부각되는 가운데, 피해자들이 흩어져 있어 공동 대응이 어려운 점에 주목해 플랫폼을 도입했다고 설명했다. 이 법무법인은 앞서 오피스텔 분양대금 반환 소송 등에서 계약금 전액 반환과 중도금 채무 면제 판결을 이끌어낸 사례 등을 축적해왔다.

부동산 사기뿐 아니라 금융 분야에서도 유사한 피해가 확산되면서 대응 범위는 더 넓어지고 있다. 불법 코인 리딩방, 과장된 수익률을 내세운 투자 자문, AI 자동매매 프로그램을 이용한 투자 사기 등이 잇따르고 있으며, 제이앤에프는 이런 사건들이 “투자 심리를 악용한 구조”라는 점에서 부동산 사기와 본질적으로 유사하다고 보고 있다.

집단 소송 전문 플랫폼 소집. (사진=법무법인 제이앤에프)

제이앤에프는 ‘소집’을 통해 부동산뿐 아니라 금융 사기 전반까지 다루며 공동 대응 체계를 강화할 계획이다. 특히 언론 협업을 통해 피해 사실을 공론화하고, 소송 이후 강제집행 등 회수 단계까지 전 과정을 통합 관리해 실질적 구제를 목표로 한다고 밝혔다. 채무자 재산 은닉 등으로 승소 후 실익을 얻지 못하는 문제를 막기 위해 사건 분석 단계부터 집행까지 직접 관리하는 구조도 강조했다.

또한 피해자 부담을 줄이기 위해 패소 시 비용을 환불하는 ‘책임 환불제’ 도입도 예고했다.

배준철 대표변호사는 “홀로 대응하기 어려운 분쟁도 함께 움직이면 결과가 달라진다”며 “법률 대리를 넘어 가능한 모든 수단을 활용해 피해 회복을 돕겠다”고 말했다.

소집은 사건 유형별 모집, 공동 소송 진행 현황, 공론화 과정 등을 온라인으로 제공하며, 자세한 절차는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.